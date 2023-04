Białystok. Studenci UMB uczą dzieci zasad pierwszej pomocy

5 kwietnia, 2023

Zajęcia z pierwszej pomocy, źródło: SKN przy Klinice Medycyny Ratunkowej UMB Zajęcia z pierwszej pomocy, źródło: SKN przy Klinice Medycyny Ratunkowej UMB

Wzywanie pomocy i dzwonienie na numer alarmowy, pełna zawartość apteczki czy pozycja boczna ustalona – to elementy pierwszej pomocy, której uczą się przedszkolaki od studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Medycyny Ratunkowej UMB poprzez zabawę, rozmowę i ćwiczenia na fantomach przekazują najważniejsze rzeczy.

– Głównie chodzi o to, żeby dzieci wiedziały jak tą pierwszą pomoc wezwać, ale również aby wiedziały jak zidentyfikować to co się dzieje – mówi Klaudia Bielska, doktorantka w Klinice Medycyny Ratunkowej i opiekunka koła. – Rozpoznać co się dzieje, czyli czy ktoś stracił przytomność, czy dzieje się coś poważnego, ponieważ dyspozytor zada odpowiednie pytania, ale nie wyciągnie od dziecka informacji, których dziecko nie będzie świadome. Nam nie chodzi o bardzo skomplikowane stany zagrożenia życia i zdrowia, ale o takie podstawowe rzeczy, czy ktoś uderzył głową, czy oddycha.

Przedszkolaki zyskują niezbędną wiedzę, a studenci satysfakcję i doświadczenie w pracy z dziećmi.

– Dzieci są bardzo zainteresowane zajęciami, często same się angażują i podchodzą. Ja przy tym uczę się pracy z dziećmi, ponieważ na co dzień z małymi pacjentami za dużo do czynienia nie mam. Czuję satysfakcję, ponieważ dzięki mojej nauce, dzieci mogą komuś uratować życie – mówi jeden ze studentów.

Zajęcia prowadzone są bezpłatnie. Poza lekcjami w przedszkolach studenci z Koła Naukowego przy Klinice Medycyny Ratunkowej UMB uczą również licealistów. (hk)

Z mikrofonem na zajęciach z pierwszej pomocy w Przedszkolu Samorządowym nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku była Hanna Kość: