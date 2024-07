Studenci trenują nawet latem, czyli Sport Activities w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej

3 lipca, 2024

Akademickie Centrum Sportu Akademickie Centrum Sportu

Uczestnicy Międzynarodowej Szkoły Letniej Politechniki Białostockiej wzięli udział w zajęciach sportowych.

W Akademickim Centrum Sportu, studenci rozpoczęli trening od rozgrzewki, zagrali w tenisa stołowego, koszykówkę i siatkówkę. Były również zajęcia fitness, w tym ćwiczenia na stepach. Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z różnorodnymi formami aktywności fizycznej, jakie oferuje Politechnika Białostocka, a także zapewnienie im przyjemnego i aktywnego spędzenia czasu.

– Wiadomo, że przez te dwie godziny to trudno poprawić sprawność fizyczną. Tu chodzi o to, żeby studenci dobrze się bawili, miło spędzili czas i potem chcieli wracać do tych aktywności fizycznych później – mówi dr Jolanta Zuzda z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i trenerka prowadząca zajęcia.

Uczestnicy Międzynarodowej Szkoły Letniej wezmą udział również w grach zespołowych na niedawno otwartym kompleksie kortów i boisk Politechniki Białostockiej. (pc)