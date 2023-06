Wystawa malarstwa studentek Politechniki Białostockiej w OiFP [ZDJĘCIA]

7 czerwca, 2023

Studenci Studentom w OiFP, fot. Dariusz Piekut Studenci Studentom w OiFP, fot. Dariusz Piekut

30 obrazów malowanych na płótnie autorstwa studentek Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej można oglądać w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Inspiracją były formy geometryczne oraz czerń i złoto.

Wernisażowi towarzyszył koncert studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina filii w Białymstoku. Wydarzenie nazwano „Studenci studentom w OiFP”.

– Nasi studenci są otwarci na współpracę z innymi uczelniami na terenie Białegostoku i nie nie tylko – mówi prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej. – Mamy wspólne projekty z Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, jak się okazuje teraz też z Uniwersytetem Muzycznym. Studenci tej uczelni skomponowali utwory, które nawiązują muzycznie do tych kształtów geometrycznych, palety barw użytych do tworzenia prezentowanych dzieł.

Głównym wyróżnikiem obrazów jest zastosowanie „złotych” reguł.

– Studenci nauczyli się zasad kompozycji i tego, że są różne kompozycje – tłumaczy mgr inż. arch. Elżbieta Orzechowska, wykładowca na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Kompozycje i projekty mają swoje prawa. Te prawa są podyktowane osiami symetrii, przekątnymi, ciągami geometrycznymi i arytmetycznymi, ciągiem Fibonacciego, złotym podziałem odcinka, złotymi punktami, trójpodziałami, pięciopodziałami i całą resztą zasad, które studenci poznali i przedstawili. Uważam, że to tylko pokazuje jak różne prace można stworzyć w oparciu o te same zasady. To są przepiękne prace, które można postrzegać bardzo różnie, ponieważ może to być obraz, ale każda tych prac może funkcjonować jako projekt na płaskiej powierzchni, czyli np. projekt placu czy zieleni.

Studentki, które są autorkami prac uważają, że tworzenie obrazów nie było proste i wymagało dużo precyzji.

– Moja praca przedstawię ideę ciągów Fibonacciego i powstała w oparciu o wykorzystanie kompozycji złotego podziału, a to jest matematyczny sposób na wyznaczenie piękne. To jest bardziej sztuka, ale sztuka jest matematyką. W matematyce jest piękno, które jest czymś co każdy artysta powinien znać, ponieważ to gwarantuje sukces jego prac – mówi Joanna Leszczkowska, studentka II roku architektury krajobrazu na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Wystawę prac przyszłych architektów krajobrazu można oglądać w sali wystawowej Opery i Filharmonii Podlaskiej do 10 września. Wstęp jest wolny. (hk)

Na wernisażu wystawy była Hanna Kość: