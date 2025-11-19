Home Wiadomości „Studenci Studentom” ponownie zachwycili. Muzyka i sztuka połączyły siły w Filharmonii Podlaskiej

20 listopada, 2025

„Studenci Studentom” ponownie zachwycili. Muzyka i sztuka połączyły siły w Filharmonii Podlaskiej

fot. Paweł Cybulski
Trzecia edycja wydarzenia „Studenci Studentom” ponownie przyciągnęła tłumy do Filharmonii Podlaskiej. To wspólna inicjatywa Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku, która łączy światy pozornie odległe – sztukę i technikę. W tym roku uczestnicy wysłuchali włoskiego repertuaru w wykonaniu orkiestry UMFC oraz obejrzeli wyjątkowy, wielkoformatowy poliptyk przygotowany przez studentów PB.
Muzyka i technika – dwa środowiska, jedno wydarzenie

Ideą projektu od początku jest zbliżenie środowisk, które na co dzień działają w zupełnie różnych obszarach. Jak podkreśla prof. Włodzimierz Promiński, dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC.

– Generalnie co do zasady ma ono zbliżyć takie skrajnie różne środowiska: osoby techniczne i osoby, które zajmują się sztuką. To są odległe światy, a wydarzenie ma studentów integrować i zbliżyć do siebie – mówi dziekan.

W tegorocznej edycji orkiestra Filharmonii Podlaskiej zaprezentowała muzykę włoską – arie Pucciniego, utwory Rossiniego oraz „Symfonię Włoską” Feliksa Mendelssohna.

– Okazuje się, że ludzie potrzebują muzyki. Potrzebują sztuki w ogóle. Rok temu sala była wypełniona po brzegi i dziś jest dokładnie tak samo – dodaje prof. Promiński.

„Łąki Umajone” – dziesięć obrazów, jedna całość

Artystycznym akcentem ze strony Politechniki Białostockiej była praca „Łąki Umajone” – poliptyk przygotowany przez członków koła naukowego ARTstudio działającego na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. To kompozycja złożona z dziesięciu elementów, które łączą się w jeden spójny, sielski pejzaż.

– Jest to jedna duża praca, jeden ciągły obraz złożony z dziesięciu części, gdzie każda jest swobodną interpretacją tego samego tematu – wyjaśnia dr inż. Kamil Rawski, opiekun koła.

Studenci przedstawili letnią łąkę pełną maków i chabrów, oświetloną światłem zachodzącego słońca.

Wydarzenie, które łączy i inspiruje

„Studenci Studentom” to dowód na to, że białostockie środowisko akademickie potrafi tworzyć projekty angażujące i potrzebne. Połączenie sztuki, muzyki i kreatywności młodych ludzi ponownie okazało się sukcesem – publiczność wypełniła salę Filharmonii Podlaskiej do ostatniego miejsca.

Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję i zachęcają, aby rezerwować bilety z wyprzedzeniem.

Dzieło trafi na WOŚP

Wielkoformatowy poliptyk „Łąki Umajone”, stworzony przez studentów Politechniki Białostockiej, zostanie przekazany na charytatywną licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z „Studenci Studentom”: 

(pc)

