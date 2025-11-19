„Studenci Studentom” ponownie zachwycili. Muzyka i sztuka połączyły siły w Filharmonii Podlaskiej

20 listopada, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Trzecia edycja wydarzenia „Studenci Studentom” ponownie przyciągnęła tłumy do Filharmonii Podlaskiej. To wspólna inicjatywa Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku, która łączy światy pozornie odległe – sztukę i technikę. W tym roku uczestnicy wysłuchali włoskiego repertuaru w wykonaniu orkiestry UMFC oraz obejrzeli wyjątkowy, wielkoformatowy poliptyk przygotowany przez studentów PB.

Muzyka i technika – dwa środowiska, jedno wydarzenie

Ideą projektu od początku jest zbliżenie środowisk, które na co dzień działają w zupełnie różnych obszarach. Jak podkreśla prof. Włodzimierz Promiński, dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego UMFC.

– Generalnie co do zasady ma ono zbliżyć takie skrajnie różne środowiska: osoby techniczne i osoby, które zajmują się sztuką. To są odległe światy, a wydarzenie ma studentów integrować i zbliżyć do siebie – mówi dziekan.

W tegorocznej edycji orkiestra Filharmonii Podlaskiej zaprezentowała muzykę włoską – arie Pucciniego, utwory Rossiniego oraz „Symfonię Włoską” Feliksa Mendelssohna.

– Okazuje się, że ludzie potrzebują muzyki. Potrzebują sztuki w ogóle. Rok temu sala była wypełniona po brzegi i dziś jest dokładnie tak samo – dodaje prof. Promiński.

„Łąki Umajone” – dziesięć obrazów, jedna całość

Artystycznym akcentem ze strony Politechniki Białostockiej była praca „Łąki Umajone” – poliptyk przygotowany przez członków koła naukowego ARTstudio działającego na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. To kompozycja złożona z dziesięciu elementów, które łączą się w jeden spójny, sielski pejzaż.

– Jest to jedna duża praca, jeden ciągły obraz złożony z dziesięciu części, gdzie każda jest swobodną interpretacją tego samego tematu – wyjaśnia dr inż. Kamil Rawski, opiekun koła.

Studenci przedstawili letnią łąkę pełną maków i chabrów, oświetloną światłem zachodzącego słońca.

Wydarzenie, które łączy i inspiruje

„Studenci Studentom” to dowód na to, że białostockie środowisko akademickie potrafi tworzyć projekty angażujące i potrzebne. Połączenie sztuki, muzyki i kreatywności młodych ludzi ponownie okazało się sukcesem – publiczność wypełniła salę Filharmonii Podlaskiej do ostatniego miejsca.

Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję i zachęcają, aby rezerwować bilety z wyprzedzeniem.

Dzieło trafi na WOŚP

Wielkoformatowy poliptyk „Łąki Umajone”, stworzony przez studentów Politechniki Białostockiej, zostanie przekazany na charytatywną licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z „Studenci Studentom”:

(pc)