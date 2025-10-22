Studenci Politechniki Białostockiej zaprojektowali nowe oblicze Gołdapskich Bulwaró. Pierwsze miejsce dla Mateusza Suszko i Wojciecha Gryko

22 października, 2025

Gołdap zyskała świeże spojrzenie na swoje bulwary dzięki współpracy z Politechniką Białostocką. Studenci Wydziału Architektury przygotowali koncepcje urbanistyczne, które łączą poszanowanie przyrody z nowoczesnym podejściem do projektowania przestrzeni publicznej.

To efekt konkursu zorganizowanego przez miasto i uczelnię, mającego na celu opracowanie pomysłów na przyszłe zagospodarowanie terenów nad rzeką Gołdapą.

Zwycięzcy konkursu: Mateusz Suszko i Wojciech Gryko

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyli Mateusz Suszko i Wojciech Gryko, studenci czwartego roku architektury na Politechnice Białostockiej. Ich projekt wyróżnił się spójną koncepcją i umiejętnym połączeniem elementów natury z funkcjami miejskimi.

Autorzy inspirowali się meandrującym biegiem rzeki Gołdapy, która stała się główną osią ich projektu. W koncepcji znalazły się alejki spacerowe, tereny rekreacyjne, amfiteatr, plac zabaw i siłownia, a całość dopełnia most widokowy, z którego rozpościera się panorama miasta.

– Zainspirowała nas rzeka i jej naturalny rytm. Wśród zieleni zaplanowaliśmy przestrzenie rekreacji i odpoczynku, a nad nimi symboliczny most widokowy – mówi Mateusz Suszko, współautor zwycięskiego projektu.

Zielona przestrzeń dla ludzi i natury

Zastępca burmistrza Gołdapi, Damian Czerniewski, podkreślił, że projekty studentów doskonale wpisują się w wizję miasta przyjaznego środowisku.

– Cieszymy się, że młodzi projektanci tak dobrze zrozumieli charakter Gołdapi. Zwracamy szczególną uwagę na rozwiązania, które pozwalają zachować jak najwięcej zieleni i ograniczają ingerencję w przyrodę – powiedział Czerniewski.

Wyróżniono także inne projekty, m.in. Wiktorii Kaczyńskiej i Klaudii Cichej, oraz Gabrieli Markowskiej i Izabeli Mikołajewskiej.

Współpraca uczelni i samorządu – przykład dobrej praktyki

Jak podkreślają organizatorzy, pomysł na konkurs zrodził się dzięki inicjatywie miejskiego architekta Beaty Kołakowskiej, absolwentki Politechniki Białostockiej. Projekt stanowi przykład efektywnej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a samorządem.

– Liczymy, że to dopiero początek wspólnych działań. Pomysły studentów mogą realnie wpłynąć na wygląd i funkcjonalność Gołdapi – dodał zastępca burmistrza.

Nowa jakość bulwarów w Gołdapi

Władze miasta planują, by koncepcje przygotowane przez studentów stanowiły inspirację dla przyszłych inwestycji. Ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych, ale już dziś wiadomo, że współpraca z uczelnią przyniosła wiele cennych pomysłów.

