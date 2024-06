Studenci Politechniki Białostockiej będą mogli wyrazić swoją opinię na temat wykładowców

11 czerwca, 2024

Przez cały tydzień, w Politechnice Białostockiej, na stoiskach samorządu trwa akcja promowania ankiety dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę przeprowadzającą zajęcia.

– Te ankiety mają za zadanie zwrócić uwagę dla prowadzących w jaki sposób prowadzą zajęcia. Co mogą poprawić, a co już jest dobre, i żeby tego nie zmieniali. To kwestia tak zwanego feedbacku dla prowadzących a to jest bardzo ważne. Ze względu na to, że studenci mogą się bać zwrócić uwagę, albo na przykład pochlebić dla prowadzącego, że bardzo dobrze prowadzi zajęcia, mają możliwość anonimowo powiedzieć, co mu pasuje, co mu nie pasuje, i też jest po prostu ocenić te zajęcia – mówi Mateusz Pieciul, przewodniczący komisji do spraw dydaktyki i jakości kształcenia samorządu studentów Politechniki Białostockiej.

Studenci mogą znaleźć ankiety na platformie USOSweb w zakładce ankiety. (mg)

Z Mateuszem Pieciulem, przewodniczącym komisji do spraw dydaktyki i jakości kształcenia samorządu studentów Politechniki Białostockiej rozmawiał Michał Gudewicz: