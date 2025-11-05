„Studenci mają nową przestrzeń do nauki i odpoczynku. Strefa Budimex na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej już otwarta

5 listopada, 2025

Otwarcie Strefy Budimex, fot. Hanna Kość Otwarcie Strefy Budimex, fot. Hanna Kość

To połączenie pożytecznego z praktycznym. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej powstała Strefa Budimex. Miejsce, w którym studenci mogą odpocząć i zrelaksować się, ale też indywidualnie lub wspólnie się pouczyć.

– Brakowało takiego miejsca na wydziale, bo stref relaksu generalnie nie jest wiele. Są tu świetne, wygodne kanapy. To generalnie bardzo dobre miejsce do spędzania przerw pomiędzy zajęciami. Biurka to też jest dobre miejsce, żeby usiąść sobie z laptopem, tabletem, zeszytem, czymkolwiek i sobie posiedzieć i popracować – mówi Michał Prytuła, student trzeciego roku budownictwa.

Strefa relaksu to kolejny krok Politechniki Białostockiej, aby zadbać o studentów, bo uczelnia odczuwa drop out, czyli przedwczesne rezygnowanie ze studiów.

– Nie ukrywam, że jest to w założeniu, żeby nam studenci nie uciekali po pierwszym i drugim semestrze, bo ten drop out niestety coraz jest skuteczniejszy. Mamy taki problem, że przychodzi młodzież i widzi, że to są studia techniczne, dużo projektów. dużo przedmiotów ścisłych i stwierdzają, że oni trafili nie na właściwe studia. Stąd będziemy zabiegać o dobrostan dla studentów – tłumaczy prof. Michał Bołtryk, dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

to druga strefa relaksu na Wydziale Budownictwa i Nauk o środowisku Politechniki Białostockiej. W planach jest stworzenie kolejnej, w której będzie ekspres do kawy, bufet, a nawet stół bilardowy. (hk)

Relacja Hanny Kość: