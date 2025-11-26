Studenci i uczniowie sprawdzali swoją wiedzę na Białostockim Teście Informatyków

26 listopada, 2025

Białostocki Test Informatyków, fot. Hanna Kość

Setki pasjonatów nowych technologii sprawdzało swoją wiedzę i umiejętności podczas Białostockiego Testu Informatyków, który odbył się w środę (26.11) na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Dla uczestników, czyli uczniów szkół średnich oraz studentów liczyły się nie tylko tytuły czy nagrody, ale przede wszystkim możliwość weryfikacji swoich kompetencji.

– W zeszłym roku za trzecim razem udało mi się wygrać w kategorii generalnej. To częściowo szczęście, częściowo doświadczenie, które udało się zdobyć przez ostatnie parę lat na uczelni, bądź też poza uczelnią. Chcę po prostu zobaczyć, czy cały czas jestem na tym samym poziomie, bądź czy udało mi się czegoś jeszcze nauczyć – mówi Adam Rogowski, student trzeciego roku informatyki, ubiegłoroczny zwycięzca.

Uczestnicy rozwiązywali zadania z 10 kategorii – od sztucznej inteligencji, przez cyberbezpieczeństwo, po Java, Python czy C++. Nowością było Computer Vision. Pytania tworzyły firmy z regionu, dzięki czemu test przypomina prawdziwą rozmowę rekrutacyjną.

– Chcemy, żeby to było bardzo zbliżone do życia, do zmieniających się wymogów, dlatego firmy proponują zadania, jednocześnie weryfikując studentów, na ile oni są przygotowani do podjęcia pracy. Pytania dotyczą wiedzy i umiejętności, więc również praktycznego zastosowania, aczkolwiek jest to test, więc samemu nie trzeba ani programować, ani nie są to zadania otwarte – tłumaczy dr Małgorzata Kacprzak z Wydziału Informatyki Politechniki Białostocka, koordynatorka BTI.

Była to już 12. edycja Białostockiego Testu Informatyków, w trakcie którego odbyły się również targi praktyk i pracy. Zaprezentowało się 10 podlaskim firm z branży IT, które współpracują z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej oraz opracowały pytania do testu. (hk)

Relacja Hanny Kość: