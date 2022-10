Studenci i absolwenci UMB z najlepszym w Polsce wynikiem na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym

Październik 4, 2022

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ponownie okazali się być najlepszymi w Polsce na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym. Średni wynik uzyskany przez żaków UMB to ponad 167 punktów (na 200 możliwych).

Na drugim miejscu sklasyfikowano Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ze średnią pkt. 162, a na trzecim – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, którego absolwenci uzyskali średnią ponad 161 pkt. Najwyższy indywidualny wynik absolwenta UMB wyniósł 185 pkt.

– To wielki sukces zarówno absolwentów, studentów, jak i kadry dydaktycznej. Gratuluję wszystkim których ciężka praca i zaangażowanie przyniosły tak wspaniałe efekty. Wyniki jesiennej edycji LDEK-u zobowiązują nas do ciągłego rozwoju, adoptowania się do szybko zmieniających się realiów i nowoczesnego podejścia do dydaktyki – powiedziała prof. dr hab. Teresa Sierpińska, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, programów Studiów i Oddziału Stomatologii na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Jęz. Angielskim UMB.

Wynik Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego to obiektywne kryterium jakości nauczania na poszczególnych uczelniach. Od wielu lat Uniwersytet Medyczny w Białymstoku plasuje się w czołówce tego zestawienia. (mt)