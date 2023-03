Studenci fizjoterapii UMB będą mieć zajęcia z piłkarzami Jagiellonii Białystok

15 marca, 2023

UMB będzie współpracować z Jagiellonią Białystok, fot. Małgorzata Turecka UMB będzie współpracować z Jagiellonią Białystok, fot. Małgorzata Turecka

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie współpracować z Jagiellonią Białystok w realizacji zajęć i praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia. Klub zyska wsparcie w rehabilitacji zawodników, a studenci tej uczelni zdobędą ważne kompetencje w dziedzinie medycyny sportowej.

– Jagiellonia dzisiaj to jest ponad 200 adeptów piłki nożnej, to jest też ponad 30 trenerów i różnych specjalistów. (…) Dla piłkarzy czas to pieniądz, dla klubu też czas to pieniądz. Ostatnimi czasy ta liczba kontuzji w klubie była dosyć duża. Opieka była przyzwoita, ale czasami brakowało rąk do pracy. (…) Prewencja to podstawa, żeby tych kontuzji było jak najmniej. Niestety będzie do nich dochodziło, urazy mechaniczne są nieuniknione. Taki jest to sport, sport kontaktowy – powiedział prezes Jagiellonii Białystok, Wojciech Pertkiewicz.

Porozumienie klubu i uczelni przewiduje pracę z juniorami oraz II zespołem Jagiellonii. Najlepsi będą pracować z piłkarzami z I zespołu.

– Fizjoterapia sportowa znacząco rozwija się w Polsce. To jedna z galopujących dziedzin fizjoterapii, która opiera się na najnowocześniejszych metodach, ponieważ zawodnika chcemy doprowadzić jak najszybciej to pełnej sprawności i na tym nam najbardziej zależy. Liczę na to, że zaangażowanie studentów w ten proces będzie jak największe i ci studenci później będą mieli ochotę dołączyć do sztabu medycznego i dalej się profesjonalnie rozwijać. Taka współpraca jest dla nas niezmiernie ważna, poszukujemy też ludzi, którzy by byli zainteresowani współpracą z nami. Liczę, że wśród studentów takie osoby znajdziemy – powiedział dr Michał Kwiatkowski, ortopeda, szef działu medycznego Jagiellonii.

Zajęcia studentów kierunku fizjoterapia UMB dotyczyć będą m.in: opieki fizjoterapeutycznej, przygotowania motorycznego i powrotu po kontuzji, treningu medycznego zapobiegającego ponownym kontuzjom.

– Standard nie narzuca nam, że musimy realizować te zajęcia z drużyną piłkarską, ale jako że jesteśmy jedną z najlepszych uczelni w kraju i taką chcielibyśmy być, to chcemy zaoferować studentom coś unikalnego, coś czego inni studenci w kraju nie mają. Myślę, że ta forma współpracy i ta realizacja przedmiotu, konkretnie ćwiczeń z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w medycynie sportowej, będzie takim najlepszym tego przykładem – powiedział dr hab. Mateusz Cybulski, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Współpraca klubu i uczelni dotyczy także organizacji studentom IV roku do 200 godzin praktyk zawodowych.

To pierwsza w Polsce tego typu umowa zawarta między uczelnią medyczną a klubem piłkarskim grającym w ekstraklasie. (mt)