Studenci biologii z Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęli Akcję Karmnik

Grudzień 12, 2022

Kampus UwB, fot. Małgorzata Turecka Kampus UwB, fot. Małgorzata Turecka

To już zimowa tradycja na Uniwersytecie w Białymstoku. Studenci z Koła Naukowego Biologów ponownie biorą udział w ogólnopolskiej Akcji Karmnik. Przez najbliższe miesiące, w sąsiedztwie kampusu UwB, będą dokarmiać ptaki, a przy okazji badać je i obrączkować. Pierwszy odłów już za nimi. W ostatni weekend w studenckie sieci wpadła m.in. sóweczka.

– Jest to druga sóweczka zaobrączkowana w ramach Akcji Karmnik i również druga zaobrączkowana przy naszych białostockich karmnikach. Pokazuje to potężny potencjał lokalizacji, która znajduje się w bliskim sąsiedztwie rezerwatu „Las Zwierzyniecki” oraz atrakcyjnego kompleksu leśnego jakim jest Las Solnicki – informują na swoim Facebooku studenci z Koła Naukowego Biologów.

Poza sóweczką, która bezapelacyjnie została królową pierwszego odłowu, studenci zaobrączkowali łącznie 162 ptaki z 10 gatunków. Skontrolowali też 10 ptaków posiadających obrączki założone w latach poprzednich. Rekordzistką była 6-letnia bogatka.

Najliczniej odławianymi gatunkami były: bogatka (92), modraszka (41) oraz dzwoniec (21).

– Poza tym w sieci wpadła także sójka (1), czyż (1), czeczotka (1), rudzik (1), sikory ubogie (2), a także para kowalików – dosłownie para, był to samiec z samicą z czego jeden ptak posiadał już obrączkę założoną rok temu – informują studenci.

Akcja Karmnik jest organizowana od 2006 roku. Białostoccy studenci angażują się w nią od samego początku. To nie tylko sposób na to, by pomóc ptakom przetrwać trudne zimowe miesiące, ale przede wszystkim cenne źródło danych o tych zwierzętach. Dzięki nim można określić liczebność zimujących ptaków, zbadać wpływ warunków atmosferycznych na ich kondycję i przywiązanie do karmnika.

Każdego roku Akcja Karmnik organizowana jest w ok. 20 miejscach w całym kraju – odłowy odbywają się wszędzie w tych samych terminach. W sezonie 2021/2022 ogólnopolskiej Akcji Karmnik studenci z Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu w Białymstoku zaobrączkowali najwięcej ptaków w Polsce. (mt)