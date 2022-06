Strzeżone kąpielisko na Dojlidach. Ratownicy czuwają niezależnie od pogody

Choć od otwarcia sezonu kąpielowego na białostockich Dojlidach minął nieco ponad tydzień, to plażę odwiedziło już niemal 5 tysięcy osób. Do końca sierpnia nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwać będą ratownicy wodni.

– Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy”, którym zarządza Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, rozpoczął sezon letni. Białostocka plaża jako pierwsza w województwie i jedna z pierwszych w kraju uruchomiła strzeżone kąpielisko. Pozostałe tego typu miejsca w naszym regionie, ruszają najwcześniej w drugiej połowie czerwca – mówi Anna Tyszkiewicz z BOSiR.

Plaża jest czynna codziennie, a ratownicy pracują od godz. 9:00 do 20:00, niezależnie od pogody. – W czerwcu nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwa 10 ratowników, w kolejnych miesiącach będzie ich więcej. Ratownicy nie tylko pilnują osób, które pływają, ale też tych, którzy wypożyczają łódki, czy żaglówki – wskazuje Anna Tyszkiewicz. I podkreśla: – Dojlidy to specyficzny akwen. Od strony ośrodka plaża jest strzeżona, to bezpieczne miejsce, z drugiej strony, od ul. Plażowej, gdzie znajdują się pomosty dla wędkarzy, to strefa niestrzeżona.

Od 10 czerwca na Dojlidach dostępna będzie nowość – salon wirtualnej rzeczywistości połączony z bieżnią. Wypożyczalnia sprzętu pływającego wzbogaciła się także o nowe deski typu SUP (stand up paddle) z wiosłem do pływania na stojąco. Od maja działa też WakeStok – wyciąg do sportów wodnych.

Od 2 czerwca wstęp na teren OSW „Dojlidy” jest biletowany. Bilet ulgowy kosztuje 3 zł, bilet normalny 5 zł, a bilety rodzinne od 1,50 do 7 zł.

Ośrodek z kąpieliskiem i wypożyczalnią sprzętu sportowego czynny jest codziennie w godz. 9:00-20:00. o dyspozycji są także: kajaki, rowerki wodne, łodzie wiosłowe, łodzie canoe, łodzie żaglowe klasy Omega oraz deski windsurfingowe. W wypożyczalni są również rowery górskie i szosowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, kijki nordic walking.

Na Dojlidach w lasku znajduje się siłownia dla dorosłych. Dla dzieci przygotowano siłownię pod chmurką, place zabaw m.in. z huśtawkami, zjeżdżalnią, piaskownicami, ścianką wspinaczkową i linarium.

Tradycyjnie już Dojlidy będą areną dużych międzynarodowych zawodów. W dniach 23-26 czerwca planowany jest międzynarodowy turniej Beach Pro Tour Futures. Do Białegostoku zjadą siatkarze i siatkarki z całego świata. W dniach 2-3 lipca zaplanowane są Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Beach Soccera, które BOSiR organizuje wspólnie z Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej. Rywalizacja toczyć się będzie w trzech kategoriach: mężczyzn, kobiet i juniorów. 2 i 9 lipca planowane są turnieje siatkarskie w ramach Letniej Grand Prix. A 21 sierpnia Dojlidy i ulice wokół ośrodka staną się z kolei areną zmagań cyklu Elemental Tri Series, czyli Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie standard i sprint. (at)