Strzelać każdy (dorosły) może. Ruszają darmowe kursy

Lipiec 26, 2022

Już niebawem ruszają szkolenia strzeleckie, organizowane w ramach nowego projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowanego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Ruszyła właśnie strona umożliwiająca zapisy.

Naukę może podjąć każdy powyżej 26. roku życia. Warto jednak pamiętać, że w szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które maja z bronią do czynienia zawodowo lub są członkami klubów strzeleckich i kolekcjonerskich.

W programie znajdą się m. in.

– pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami medycyny pola walki,

– budowa i zasady działania broni palnej; analiza konstrukcji na przykładzie broni typu AK- 47/AKM, M4/M16, Glock; składanie, rozkładanie oraz czyszczenie broni palnej,

– techniki strzelania z broni krótkiej (pistolety) oraz długiej (karabiny),

– strzelanie z wykorzystaniem amunicji śrutowej (pneumatyk), 22 LR, 9×19 mm, 7,62×39 / 5,45×39, 5,56×45 /.223REM.

Co ważne, każdy z uczestników programu odda ponad 350 strzałów podczas zajęć praktycznych, z wyszczególnieniem:

1) 100 strzałów z krótkiej broni pneumatycznej

2) 100 strzałów z długiej broni pneumatycznej

3) 50 strzałów z broni krótkiej (pistolet typu Glock) zasilanej amunicją 22 LR

4) 50 strzałów z broni długiej (karabin typu M4/M16) zasilanej amunicją 22 LR

5) 25 strzałów z broni krótkiej (pistolet typu Glock) zasilanej amunicją 9×19 mm

6) 25 strzałów z broni długiej (karabin typu AK-47/AKM) zasilanej amunicją 7,62×39/5,45×39

7) 10 strzałów z broni długiej (karabin typu M4/M16) zasilanej amunicją 5,56×45/.223REM

Do prowadzenia szkoleń zgłosiło się ponad 40 klubów z całej Polski. W województwie podlaskim są to kluby KS Sagitarius z Piątnicy, KS Kaliber Białystok, PSS Grot Białystok i Legion Wschodni z Turośni Kościelnej. Zapisy na szkolenia są możliwe jedynie przez stronę internetową. Co ważne, będą uruchamiane 14 dni przed początkiem konkretnego szkolenia w konkretnym klubie. (uk)