Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności uruchomiono w województwie podlaskim

Maj 10, 2022

źródło: UMWP/fot. Cezary Rutkowski źródło: UMWP/fot. Cezary Rutkowski

Zabawy logiczne i konstruktorskie – m.in. takie atrakcje zapewnia „SOWA”, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. To minicentrum nauki, które powstało w Suwałkach.

Sowa składa się z dwóch części.

Pierwszą – wystawową – tworzą eksponaty wybrane przez zespół Centrum Nauki Kopernik. Dotyczą one różnych dziedzin; świata przyrody, ruchu, światła czy ludzkiego organizmu.

Druga strefa – majsternia – to przestrzeń, w której można podejmować wyzwania logiczne, konstruktorskie, inżynieryjne.

– To daje niesamowitą satysfakcję i dzieciom, i dorosłym, którzy dobrze się bawią, bo pokazuje to tajemnice świata. Myślę, że każdy będzie się tu świetnie bawił i każdy znajdzie coś ciekawego, czego się nie spodziewał. Nikt nie pokazuje tu wzorów fizycznych, nie uczy na pamięć. To wszystko jest doświadczenie – zaznaczyła Maria Kołodziejska, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Inicjatywa „SOWA” zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Powstają one w całym kraju w już istniejących instytucjach. (ea)