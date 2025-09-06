Home Wiadomości Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej przedłużona na kolejne 90 dni

Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej przedłużona na kolejne 90 dni

fot: X / Straż Graniczna
O kolejne 90 dni przedłużono czasowy zakaz przebywania w strefie buforowej przy granicy polsko-białoruskiej. Nowe przepisy weszły w życie w sobotę (06.09). 

 

Zakaz obejmuje prawie 80-kilometrowy odcinek granicy. W większości terenów dotyczy pasa o szerokości 200 metrów, jednak w rejonie rezerwatów przyrody strefa sięga od 2 d0 nawet 4 kilometrów w głąb kraju.

Zakaz przebywania w strefie buforowej ma to związek z rosnącą presją migracyjną ze strony Białorusi. Strefa służy ochronie granicy państwowej oraz walce z przemytnikami, którzy podejmują po stronie polskiej osoby próbujące nielegalnie przekraczać granicę. Tylko w tym roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 190 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy. 

Utrzymanie strefy ma też pomóc w modernizacji zapory granicznej. (red.)

 

