Street Noise vol. 9 – Białystok stolicą tańca ulicznego i serc otwartych na pomoc

25 kwietnia, 2025

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Już 26 i 27 kwietnia 2025 roku Białystok ponownie zamieni się w stolicę tańca ulicznego! Do legendarnego Klubu Gwint wraca jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tanecznych w Polsce – Street Noise vol. 9. Tegoroczna edycja to nie tylko wielkie emocje i bitwy taneczne na najwyższym poziomie, ale także szczytny cel – wsparcie charytatywne dla Marysi Walczuk i innych dzieci cierpiących na rzadką chorobę genetyczną.

Taniec, emocje i charytatywna misja

Street Noise od lat przyciąga najlepszych tancerzy z całej Polski, a tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo – zarówno pod względem poziomu tanecznego, jak i wymiaru społecznego. Całkowity dochód z wydarzenia, w tym z biletów na specjalny after party, zostanie przeznaczony na leczenie Marysi Walczuk i innych dzieci.

Zawody w trzech stylach i pięciu kategoriach wiekowych

Tancerze zmierzą się w trzech głównych kategoriach:

Hip Hop 1 vs 1

All Styles 2 vs 2 OPEN

Showcase – pokazy grupowe

W rywalizacji wezmą udział tancerze w pięciu kategoriach wiekowych:

MINIS (do 9 lat)

KIDS (10–13 lat)

JUNIOR (14–17 lat)

ADULT (18–29 lat)

OLD (30+)

Start eliminacji: sobota, 26 kwietnia o godz. 9:00 w Klubie Gwint

After charytatywny z WCK: sobota, godz. 22:30

Nagrody i wyróżnienia

W tym roku na zwycięzców czekają nie tylko puchary, ale też atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

🏆 1 200 PLN dla zwycięzców kategorii All Styles 2 vs 2 OPEN i Hip Hop 1 vs 1 OLD

🎁 Upominki dla najmłodszych uczestników w kategoriach MINIS i KIDS

Taniec z sercem

Street Noise to coś więcej niż zawody taneczne. To społeczność, energia i misja. To szansa, by pasję połączyć z realną pomocą tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

📍 Gdzie? Klub Gwint, ul. Zwierzyniecka 10, Białystok

🗓 Kiedy? 26–27 kwietnia 2025

🎟 Dochód z wydarzenia przeznaczony na leczenie Marysi Walczuk

Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Akadera



(pc)