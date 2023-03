Street Noise vol. 7. Dwa dni zawodów tańca ulicznego w Klubie Gwint

31 marca, 2023

Marta Molska, fot. Małgorzata Turecka

Ponad 700 uczestników weźmie udział w siódmej już edycji imprezy „Street Noise”, która w ten weekend (01-02.04) odbędzie się w Klubie Gwint. Festiwal co roku ściąga do Białegostoku najlepszych tancerzy z całego kraju.

Zawodnicy zmierzą się w kategoriach: Hip Hop 2 vs 2, Breaking 1 vs1 i Street Dance Showcase. W sobotę (01.04) odbędą się bitwy: Hip Hop 2 vs 2 w kategoriach: KIDS do 11 lat, JUNIOR 12-15 lat, OLD 16 lat i więcej oraz pokazy formacji Street Showcase w kategoriach wiekowych KIDS do 11 lat, JUNIOR 12-15 lat, OLD 16 lat i więcej, 30+, a w niedzielę (02.04) będzie można obejrzeć walki Breaking 1 vs 1 w kategoriach: KIDS do 11 lat, JUNIOR 12-15 lat, OLD 16 lat i więcej, BGIRL open.

– Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni, bo to będzie chyba największa nasza edycja, jeżeli chodzi o liczbę zawodników. To jest niesamowite, bo tylko w zeszły weekend zarejestrowało się ponad 400 osób. Tego jeszcze nie było, aby na tydzień przed wydarzeniem, było tak duże ruszenie wśród tancerzy – mówi Marta Molska, organizatorka wydarzenia.

Tancerze powalczą o nagrody finansowe i rzeczowe, których łączna pula wynosi 20 tys. złotych. Zwody sędziować będzie JURY w składzie: Aga Konopka, Oshiet, Fuli, Bboy Gieras, Bboy Zawisza i Bboy Lussy Sky.

– To są fantastyczni tancerze, postacie, które mają szacunek wśród polskiej sceny tanecznej. Dobór sędziów to jest zawsze jedno z największych wyzwań – dodaje Marta Molska.

Zawody są otwarte dla publiczności. Partnerem głównym wydarzenia jest Miasto Białystok. Imprezie patronuje Radio Akadera. (mt)

Z Martą Molską, organizatorką festiwalu, rozmawiała Małgorzata Turecka: