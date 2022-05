Strażnicy metra i kilograma. 100-lecie Urzędu Miar w Białymstoku

Maj 23, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Urząd Miar w Białymstoku świętuje swoje 100-lecie. W tym roku Światowy Dzień Metrologii, czyli Święto Miar i Wag Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku obchodzi wraz z Politechniką Białostocką. W poniedziałek (23.05), na ścianie budynku Urzędu Miar uroczyście odsłonięto tablicę okolicznościową i zasadzono pamiątkowe drzewa.

– Tablica pamiątkowa jest poświęcona metrologom, którzy przepracowali wiele dekad i stali na straży metra i kilograma. To m.in.pierwszy naczelnik miejscowego Urzędu Miar w Białymstoku – Antoni Dyczewski (1922 roku został oddelegowany, by tworzyć ten urząd), Antoni Koczewski, który m.in. legalizował zbiorniki wielko pojemnościowe, Antoni Wilczewski, złota rączka, Jan Klimowicz, tytan pracy, inicjator i budowniczy tego budynku – naczelnik Marek Dembowski, czy Zdzisław Wąsowicz, wieloletni pracownik tego urzędu, gdzie przepracował 52 lata i wciąż jest czynnym metrologiem – wspominał podczas uroczystości dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Mirosław Wnorowski.

Obecny na uroczystości dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej podkreślał: – Jako uczelnia wspieramy urząd zarówno pod względem kadrowym (kształcenia pracowników), jak i pod względem współpracy nad tym, by coraz lepiej mierzyć rzeczywistość. Wzorce ewoluowały. Właściwy i dokładny pomiar to podstawowa tkanka każdego nowoczesnego państwa. Od tego, by umieć dokładnie i dobrze zmierzyć zależy życie gospodarcze. A jako uczelnia zacieśnimy współpracę, uczestniczymy w projektach, np. Polska Metrologia (to zespoły badawcze złożone z pracowników uczelni i pracowników Okręgowych Urzędów Miar). Współpraca jest na etapie stałego rozwoju, byśmy się nawzajem przenikali, dążąc ku metrologicznej synergii – mówił prof. Mirosław Świercz.

Zdzisław Wąsowicz główny specjalista w białostockim urzędzie miar pracuje od 52 lat. – Przyszedłem, gdy miałem 19 lat na stanowisko referenta, przeszedłem wszystkie stopnie, a teraz jestem głównym specjalistą, by młodej kadrze przekazać wiedzę. Tu w urzędzie wszystko możemy zmierzyć i wywzorcować. Mamy stanowisko pomiarów natężenia światłą, mamy pracownię fotometryczną, punkt legalizacyjny przeliczników do gazomierzy (tylko kilka urzędów w Polsce tylko to robi) – opowiada Zdzisław Wąsowicz.

Podczas uroczystych obchodów jubileuszu zasadzono świerki z nasion poświęconych przez papieża Franciszka. Drzewka są darem leśników dla podlaskich metrologów. Drzewka zasadzili m.in. dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Mirosław Wnorowski, wojewoda Bohdan Paszkowski, prezes Głównego Urzędu Miar – prof. Jacek Semaniak, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, czy zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Zenon Angielczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Urząd Miar w Białymstoku powstał 21 maja 1922 r. na mocy Dekretu o miarach, który podpisał Marszałek Józef Piłsudski. Dekret ów ujednolicił system miar na terenach Rzeczypospolitej, gdyż każdy zabór używał własnych miar. (at)