Strażacy ochotnicy będą się szkolić w zakresie udzielania pierwszej pomocy czy radzenia sobie z ogniem

Czerwiec 2, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Ponad 150 strażaków ochotników z Polski oraz z zagranicy, tj. Ukrainy i Włoch weźmie udział w drugich Międzynarodowych Manewrach Techniczno-Medycznych „ŻNIWA 2021”. Miejscem zmagań będą okolice Sanktuarium w Świętej Wodzie koło Białegostoku.

– Manewry będą miały na zadaniu sprawdzenie się ludzi w skrajnych sytuacjach, jeżeli chodzi o stres i wyczerpanie fizyczne. Manewry będą w tym roku dosyć nietypowe, bo odbędą się w nocy. Zaczniemy o 21.00, skończymy o 4.00, 5.00 nad ranem. Chodzi tu o wyczerpanie strażaków, doprowadzenie ich do skraju możliwości fizycznych i dołożenie im jeszcze jednego zadania, by pokazać na ile człowiek może sobie dać radę – mówi Maciek Berger, rzecznik prasowy imprezy.

Zadania dla strażaków ściśle związane będą ze zbliżającymi się żniwami. Druhowie będą musieli np. wyciągnąć osobę poszkodowaną z silosu, pomóc osobie, której ciało zostało wkręcone w maszynę rolniczą, czy uporać się z pożarem lasu.

Manewry odbędą się w pierwszy weekend czerwca (05-06.06). Impreza miała być sfinansowana z grantu, ale pieniędzy nie udało się pozyskać. Dlatego organizatorzy manewrów apelują o finansową pomoc.

– Apelujemy do białostoczan i firm działających w woj. podlaskim do kontaktu z nami, jeżeli chcą nas wesprzeć. Można to zrobić na wiele sposobów, np. mogą to być wpłaty, opłacenie faktur czy datki rzeczowe, jak chleb, kiełbasa czy woda dla uczestników manewrów – dodaje Berger.

Manewrom strażackim patronuje Radio Akadera. Ich organizatorem jest Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce”. (mt/mc)

O drugich Międzynarodowych Manewrach Techniczno-Medycznych „ŻNIWA 2021” mówi Maciek Berger, rzecznik prasowy imprezy: