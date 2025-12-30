Home Wiadomości Straż Miejska w Białymstoku, jak co roku, prowadzi kontrole stoisk z petardami

30 grudnia, 2025

Straż Miejska w Białymstoku, jak co roku, prowadzi kontrole stoisk z petardami

Źródło: Straż Miejska w Białymstoku
Straż Miejska w Białymstoku prowadzi kontrole stoisk z petardami przed zbliżającym się sylwestrem. Funkcjonariusze sprawdzają, czy materiały pirotechniczne są sprzedawane legalnie i zgodnie z przepisami. Zwracają też uwagę na stan opakowań, obecność instrukcji obsługi w języku polskim oraz wymagane oznaczenia unijne potwierdzające bezpieczeństwo produktów. Sprawdzane jest także, czy przy stoiskach znajdują się gaśnice.

 

– Życzylibyśmy sobie, żeby nie dochodziło do sprzedaży fajerwerków w sposób niewłaściwy, w sposób niezgodny z przepisami prawa. Na szczęście, mówiąc o statystykach w zeszłym roku, bo strażnicy miejscy co roku w tym okresie dokonują takich kontroli, nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie – mówi specjalista Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Straż miejska apeluje też o rozsądek podczas korzystania z fajerwerków. Nieostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi może prowadzić do poważnych obrażeń, trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także do pożarów. Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonach ani z okien. Zabronione jest także używanie ich przez dzieci oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. (hk)

 

