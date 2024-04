Straż Miejska przeprowadza kontrole placów zabaw

12 kwietnia, 2024

Fot. Straż Miejska w Białymstoku

Straż Miejska w Białymstoku rozpoczęła kontrole miejskich placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa i czystości.

– Kontroli zostają poddane place zabaw będące w zarządzaniu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku – mówi Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej. – Osoby kontrolujące zwracają szczególną uwagę na stan techniczny nawierzchni ogrodzeń, piaskownic, huśtawek, zjeżdżalni, czy urządzenia stojące na placach zabaw nie są uszkodzone, zdewastowane, czy nie wystają z nich ostre krawędzie, które mogłyby być groźne dla dzieci. Wszystkie uwagi co do stanu technicznego urządzeń są przekazywane na bieżąco do realizacji. Usterki zostaną naprawione i usunięte. Dodatkowo urządzenia będą także poddawane konserwacji.

Każdy, kto ma zastrzeżenia do stanu placu zabaw, może je zgłosić do Straży Miejskiej dzwoniąc na bezpłatny numer 986. (jł)