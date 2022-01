Straż Graniczna podpisała umowy na wykonanie zapory na granicy

Styczeń 5, 2022

źródło: Twitter Mariusza Kamińskiego

Straż Graniczna podpisała trzy umowy z firmami, które wykonaj zaporę na polsko-białoruskiej granicy.

Płot będzie miał długość stu osiemdziesięciu sześciu kilometrów. Konstrukcja będzie ze stali.

Zastępca komendanta głównego Straży Granicznej Wioleta Gorzkowska przyznaje, że budowa bariery jest ogromnym wyzwaniem, bo jest to największa w historii Straży Granicznej inwestycja budowlana.

– Budowa bariery zostanie podzielona na cztery odcinki. Ma to na celu maksymalne skrócenie czasu realizacji budowy, prace będą prowadzone równolegle. Jak ogromna jest skala inwestycji to najlepiej pokazują ilości stali, które zostaną wykorzystane przy budowie bariery. Zastosujemy blisko 41 tysięcy sztuk przęseł stalowych, tyle samo słupów stalowych. Łącznie do budowy płotu wykorzystamy ponad 50 ton stali – dodawała gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska.

Łącznie wykonanie prac związanych z powstaniem zapory na polsko-białoruskim przejściu będzie kosztowało ponad miliard dwieście trzydzieści trzy miliony złotych. (ea)