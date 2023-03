Straż Graniczna otrzymała 56 nowych samochodów terenowych

20 marca, 2023

Nowe pojazdy dla SG, źródło: POSG Nowe pojazdy dla SG, źródło: POSG

56 terenowych samochodów marki Toyota Land Cruiser trafi na wschodnią granicę. Najwięcej, bo aż 19 pojazdów dostanie Podlaski Oddział Straży Granicznej. Koszt jednego samochodu to przeszło 340 tys. złotych.

Modele kupione dla Straży Granicznej zostały wyposażone w 2.8-litrowy silnik wysokoprężny D-4D o mocy 204 KM i automatyczną skrzynię biegów oraz wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał pojazdu w niezmiernie trudnych warunkach terenowych. Pojazdy posiadają napęd 4×4, co powoduje lepszą przyczepność na śliskiej i nierównej nawierzchni. Każdy z samochodów został również wyposażony w wyciągarki wraz z dodatkowym osprzętem, które pozwolą w ekstremalnych warunkach terenowych, uniknąć zakopania się czy ugrzęźnięcia pojazdu w podmokłym terenie.

Samochody trafią do wszystkich oddziałów Straży Granicznej. Zostały kupione z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i kosztowały ponad 21 mln złotych. Kolejnych sześć takich aut ma trafić do Straży Granicznej do końca marca. (mt)