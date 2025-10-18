Home Wiadomości Straż Graniczna odkryła tunel pod granicą polsko-białoruską. Miał służyć migrantom do nielegalnego przekraczania granicy

Wiadomości

18 października, 2025

Straż Graniczna odkryła tunel pod granicą polsko-białoruską. Miał służyć migrantom do nielegalnego przekraczania granicy

Tunel pod granicą z białorusią. źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli kolejny tunel wykopany pod zaporą na granicy polsko-białoruskiej. Jak ustalono, miał on najprawdopodobniej służyć cudzoziemcom do prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Podkop został ujawniony w okolicach miejscowości Kondratki w gminie Michałowo, na terenie działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Tunel przebiegał pod linią graniczną oraz drogą techniczną, która biegnie wzdłuż stalowej zapory. Początek podkopu znajdował się po stronie białoruskiej, natomiast wylot tunelu odkryto około 20 metrów od granicy, po stronie polskiej.

 

Drugi taki tunel w tym roku

To już drugi przypadek w tym roku, kiedy funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili podkop wykorzystywany do prób nielegalnego przekroczenia granicy.
Poprzedni tunel odkryto we wrześniu, w rejonie działania Placówki Straży Granicznej w Narewce.

Jak podkreślają służby, odkrycie kolejnego tunelu pokazuje, że grupy przemytnicze nie ustają w próbach omijania zabezpieczeń granicznych, mimo że granica polsko-białoruska jest od 2022 roku chroniona stalową zaporą i systemem elektronicznego monitoringu.

Tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy

Od początku 2025 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali już blisko 27 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy państwowej.
Najczęściej cudzoziemcy próbują przedostać się przez granicę w rejonach przygranicznych powiatów hajnowskiego i białostockiego, korzystając z pomocy przemytników organizujących im przerzut przez Białoruś do krajów Unii Europejskiej.

Straż Graniczna zapewnia, że granica jest stale monitorowana, zarówno przez patrole naziemne, jak i system kamer oraz czujników ruchu. Wykrycie tunelu w rejonie Kondratek to efekt regularnych kontroli infrastruktury granicznej i współpracy ze służbami technicznymi.

(pc)

