Straż Graniczna ma już nowe pojazdy. Pomogą w zabezpieczeniu granicy

Wrzesień 23, 2021

źródło: Straż Graniczna

Straż Graniczna odebrała 13 pojazdów obserwacyjnych o łącznej wartości ponad 22 mln złotych. 5 tych samochodów trafi do woj. podlaskiego.

W pojazdach obserwacyjnych po raz pierwszy zamontowane zostały systemy optoelektroniczne, takie same jak te stosowane na wieżach obserwacyjnych. Wcześniej systemy te miały nieco mniejszy zasięg. Po raz pierwszy zastosowano również wyjątkowo czułą kamerę światła dziennego, która umożliwia obserwowanie kolorowego obrazu jakości HD nawet przy niewielkim poziomie oświetlenia.

W celu poprawy komfortu pracy funkcjonariuszy, stanowiska operatorskie przeniesiono do pierwszego rzędu siedzeń, co zwiększyło przestrzeń i pozwoliło na rozpoczęcie prowadzenia obserwacji bez konieczności opuszczania pojazdu. Wykorzystano również nowe elementy w konstrukcji samych pojazdów, dzięki czemu są przystosowane do jazdy w trudnym terenie o wiele bardziej niż poprzednie PJN.

Urządzenia obserwacyjne współpracują ponadto z aplikacją wyświetlającą obserwowane obiekty na mapie cyfrowej, zwiększając świadomość sytuacyjną operatorów pojazdu. Kamera termowizyjna pozwala wykrywać obiekty wielkości człowieka i prowadzić obserwację z odległości kilkunastu kilometrów.

Wszystkie Przewoźne Jednostki Nadzoru wzmocnią granicę zewnętrzną, ale obecnie przede wszystkim będą służyły do ochrony granicy polsko-białoruskiej. Zostały rozdysponowane do oddziałów SG: Nadbużańskiego na granicę z Białorusią i z Ukrainą (5 pojazdów), Warmińsko-Mazurskiego na granicę z Rosją (3) i Podlaskiego na granicę z Białorusią (5).

Do Podlaskiego Oddziału SG zostaną oddelegowane jeszcze 3 pojazdy, które obecnie są w Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG i Nadodrzańskim Oddziale SG. (mt)