Stratuje sezon na wycieczki białostockim „ogórkiem”

6 czerwca, 2023

fot. Małgorzata Turecka

Przejazdy autobusem – „ogórkiem” rozpoczynają letni sezon. Wycieczki zabytkowym pojazdem marki Jelcz rozpoczynają się już 10 czerwca. W każdą sobotę, aż do 2 września, o godz. 11 i 12 można poznać Białystok w pigułce z okien czerwonego autobusu.

Na tegoroczną edycję wycieczek zabytkowym autobusem zaprasza Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku i Miasto Białystok. W trakcie przejazdu przewodnik PTTK opowiada ciekawostki zarówno o tych najważniejszych, jak i tych mniej znanych białostockich zabytkach i miejscach.

Autobus rusza z przystanku komunikacji miejskiej przy Pałacu Branickich (Plac Jana Pawła II). – Trasa jest niezmienna: od Pałacu Branickich, Aleją Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza, Warszawską, przez Bojary, ul. Mickiewicza, Świętojańską, Zwierzyniecką, 11 listopada, kwartał Ryszarda Kaczorowskiego, Poleską, teren dawnego getta białostockiego, a koniec wycieczki jest na tym samym przystanku – wylicza Lucyna Rożko-Purta, przewodnik PTTK.

Zakup biletów online na każdą sobotę możliwy jest każdorazowo do piątku do godz. 15:00. Od soboty (od godz. 9:00 do czasu odjazdu „ogórka”) bilety będzie można także kupić za gotówkę w punkcie informacji turystycznej w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich, pod warunkiem, że będą dostępne. Bilety kupione online należy odebrać w formie papierowej w Bramie Wielkiej (w sobotę w godzinach od 9:00 do czasu odjazdu „ogórka”). (at)

O szczegółach wycieczek zabytkowym „ogórkiem” mówi Lucyna Rożko-Purta, przewodnik PTTK: