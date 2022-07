Startuje Podlaskie Kino Plenerowe. Filmy w 16 miejscowościach

Lipiec 5, 2022

źródło: UMWP źródło: UMWP

Będą hity kinowe na świeżym powietrzu – już 10 lipca rusza 3. edycja Podlaskiego Kina Plenerowego. To cykl projekcji filmowych w wielu miejscowościach województwa podlaskiego, na które wstęp jest wolny.

Filmy będą odtwarzane na ekranie typu LED o powierzchni 24 metrów kwadratowych, a dobre nagłośnienie zapewni sześć kolumn ustawionych co 20 metrów. Widzom udostępniane będą wygodne leżaki. Do 18 września mobilne kino odwiedzi 16 miejscowości w regionie: w Wyszkach, Suwałkach, Łomży, Dąbrowie Białostockiej, Dobrzyniewie Dużym, z Wysokiem Mazowieckiem, Augustowie, Łapach, Mońkach, Brańsku, Grajewie, Jedwabnym, Sokółce, Wiżajnach i Białymstoku.

– Odbędzie się w sumie 29 projekcji. Większość tych projekcji to filmy dla dzieci, ponieważ wiemy z poprzednich edycji kina, że takie jest zapotrzebowanie – mówił Izabela Smaczna-Jórczykowska, dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej UMWP.

Na ekranie znane i lubiane produkcje, z których każdy może wybrać coś dla siebie. Będą zarówno bajki dla dzieci, komedie, filmy akcji, jak i dramaty, między innymi: W 88 dni dookoła świata, Corgi, psiak królowej, Moonfall, Dżęntelmeni, Joker.

Podlaskie Kino Plenerowe to okazja by mieszkańcy mogli za darmo, w miłej, wakacyjnej atmosferze zobaczyć dobre filmy i pobyć razem. – Okazało się, że to bardzo trafiona propozycja, wyczekiwana przez mieszkańców regionu, stąd jej kontynuacja – podkreśla Barbara Bojaryn-Kazberuk, dyrektor PIK. – Mam nadzieję, że w przyszłości dotrzemy z projekcjami do jeszcze większej liczby miejscowości.

Na Podlaskie Kino Plenerowe zapraszają Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Podlaski Instytut Kultury oraz lokalne samorządy, parafie, jak również Opera i Filharmonia Podlaska i Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej. (at)