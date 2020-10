Strajk Kobiet. Poseł Truskolaski pyta policję o zabezpieczenie ostatniego protestu

Październik 29, 2020

źródło: Facebook posła Krzysztofa Truskolaskiego

Podlaski poseł KO Krzysztof Truskolaski pisze do komendantów policji – wojewódzkiego i miejskiego z pytaniem: czy policja dopełniła wszelkich starań, by osoby pokojowo protestujące w Strajku Kobiet były bezpieczne? Środowy (28.10) przemarsz został zakłócony przez grupę osób, która w protestujących rzuciła racami i petardami.

Poseł w pismach do komendantów policji pyta o to, w jaki sposób policja reagowała na wydarzenia podczas przemarszu, ile osób zatrzymano, ilu policjantów było na miejscu zdarzenia, a także ile osób zostało poszkodowanych. Poseł Truskolaski zapowiedział również interwencję u Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Krzysztof Truskolaski potępił też zachowanie Młodzieży Wszechpolskiej, która atak na kobiety ostro komentowała w mediach społecznościowych.

– Młodzież Wszechpolska na swoim Facebook’u pisze, że białostoczanie mają dość Strajków Kobiet, że kibice Jagiellonii pokazali strajkującym, gdzie ich miejsce. Później zmieniono ten wpis na: „Chcieli wojny, to ją mają! Nie można było spodziewać się innej reakcji kibiców mówiąc od kilku dni: To jest wojna!” – przywoływał internetowe wpisy poseł Truskolaski. I dodawał: – To są skandaliczne wpisy Młodzieży Wszechpolskiej. Mam nadzieję, że polska policja i prokuratura jak najszybciej zajmą się wpisami tych prowokatorów i chuliganów. Nie ma mojej zgody na to, aby kogokolwiek w tym kraju atakować, kogokolwiek bić, w kogokolwiek rzucać petardami.

Poseł Truskolaski środowy (28.10) atak na strajkujących porównał do ubiegłorocznego Marszu Równości i zaapelował do szefów struktur PiS w Białymstoku i w regionie, by potępiły ten atak. Do ataku na uczestników Strajku Kobiet odniósł się tymczasem już wcześniej Sebastian Łukaszewicz, radny wojewódzki z ramienia Zjednoczonej Prawicy, który w mediach społecznościowych napisał, że atak na marsz był formą obrony kurii.

Tymczasem policja poinformowała, że pracuje nad identyfikacją osób, które zakłóciły marsz. (mt/mc)