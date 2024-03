Stowarzyszenie „Widok” walczy o zachowanie zabytkowej architektury na osiedlu Skorupy

13 marca, 2024

Dwór Herbstów fot. Michał Gudewicz Dwór Herbstów fot. Michał Gudewicz

Na osiedlu Skorupy znajdują się stare budynki z XIX w. zbudowane z użyciem unikalnej technologii, które wkrótce mogą zostać zburzone pod przyszłe inwestycje.

– Jest to teren atrakcyjny inwestycyjnie, dlatego że jest położony blisko centrum miasta. Na przykład na ulicy Nowowarszawskiej, są lokowane szeregówki, które zupełnie nie pasują do tego terenu. Obawiamy się, że jeżeli nie zostanie zablokowana możliwość lokowania tutaj domów szeregowych, to osiedle Skorupy podzieli los osiedla Bojary – mówi Piotr Znaniecki, mgr inż. ochrony środowiska.

Kilka ulic znajdujących się na osiedlu Skorupy jest elementem starej, lokalnej zabudowy Białegostoku.

– Realizowaliśmy tutaj działania przy Dworze Herbstów, które wykazały, że po pierwsze Skorupy bardzo potrzebują takiego miejsca integracji a po drugie, że są bardzo zaniedbane pod takim względem kulturowo-architektonicznym. Złożyliśmy 5 marca do prezydenta Białegostoku petycję z prośbą o zmianę zagospodarowania części osiedla Skorupy – mówi Urszula Dąbrowska, prezes stowarzyszenia „Widok”.

Stowarzyszenie „Widok” liczy na to, że głos organizacji pozarządowych i mieszkańców Białegostoku, będzie lepiej słyszalny i wzięty pod uwagę przy planach urbanistycznych dotyczących zabytkowej zabudowy. (mg)