6 marca, 2024

Fot. KW PSP Białystok Fot. KW PSP Białystok

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna Państwowej Straży Pożarnej „Stop pożarom traw”.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. W ubiegłym roku w województwie podlaskim strażacy interweniowali przy tego typu zdarzeniach blisko 600 razy.

– Główny cel tej kampanii to edukowanie oraz uświadamianie społeczeństwa, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione – mówi Justyna Kłusewicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. – Niestety pomimo apeli strażaków w społeczeństwie panuje błędne przekonanie, że spalanie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to nieprawda, ponieważ wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt.

Ponadto należy pamiętać, że ratownicy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów nieużytków czy łąk mogą być w tym czasie potrzebni do ratowania życia ludzkiego.

Tegoroczna kampania „Stop pożarom traw” potrwa do 30 kwietnia. (jł)