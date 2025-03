„Stop Pożarom Traw” to kampania przypominająca, że wypalanie traw jest nielegalne i podlega sankcjom prawnym

7 marca, 2025

Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Od początku roku podlascy strażacy już blisko 70 razy interweniowali podczas pożarów trwa i nieużytków. Tylko w czwartek (06.03) wyjeżdżali do 18 tego typu zdarzeń. Państwowa Straż Pożarna zainaugurowała ogólnopolską kampanię „Stop Pożarom Traw”.

Każdego roku na wiosnę słyszymy o licznych pożarach traw, które stanowią zagrożenie nie tylko dla ludzi i zwierząt, ale też dla środowiska.

– W Polsce regularnie dochodzi do wypalania traw pomimo, że jest to nielegalne i niebezpieczne. Według statystyk, które prowadzi straż pożarna ponad 90% wszystkich tego typu zdarzeń to efekt podpaleń – mówi młodszy ogniomistrz Justyna Kłusewicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Kampania „Stop Pożarom Traw” ma przypominać, że w Polsce wypalanie traw jest nielegalne i podlega sankcjom prawnym. Za calowe wzniecanie ognia grozi mandat, kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności. (hk)