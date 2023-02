Stop agresji drogowej. Podlaska drogówka dostaje rocznie już kilkaset filmików

8 lutego, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Piraci drogowi muszą mieć się na baczości. Do Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku rocznie wpływa już kilkaset filmów z agresywnymi zachowaniami kierowców zarejestrowanych kamerkami przez innych kierujących.

Filmiki rejestrujące pirackie zachowania kierujących można przesyłać na specjalną skrzynkę mailową, która znajduje się na stronie podlaskiej policji – mówi podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskich policjantów.

– Czekamy na takie filmiki, a zarejestrowane agresywne zdrarzenia na drogach otrzymują policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w KWP. Potem zgłoszenie są przesyłane do poszczególnych komend policji, w zależnosci, w jakim miejscu zostało zarejestrowane nagranie. Tam też prowadzone są czynności, by ustalić nagranego kierowcę i – jeżeli złamał prawo – pociagnąć go do odpowiedzialności. Kamerki są legalne, możemy wszystko rejestrować, co się dzieje przed naszym samochodem – tłumaczy Tomasz Krupa.

Na adres stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl można przesyłać wszelkie sygnały o rażących naruszeniach przepisów ruchu drogowego na terenie województwa podlaskiego, jak też o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Można też przesyłać informacje o nieprawidłowej organizacji ruchu drogowego, czy nieprawidłowym oznakowaniu.

Jakie są zasady przeyłania można sprawdzić na stronie policji. (at)

O Stop agresji drogowej mówi podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji: