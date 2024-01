„Stop agresji drogowej”. Do podlaskich policjantów trafiło kilkaset zgłoszeń od kierowców w 2023 roku

– Często do tych zgłoszeń dołączane są filmy z zarejstrowanymi wykroczeniami popełnionymi przez innych kierowców. Takie zgłoszenie jest analizowane przez funkcjonariuszy, a następnie przesyłane do tej jednostki, na terenie której doszło do wykroczenia. Następnie wszczynane są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie oraz kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu przeciwko kierowcy, który takie wykroczenie popełnił – mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji.

Na skrzynkę mailową Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl każdy kierowca, ale też pieszy może przesłać zdjęcia oraz filmy, na których zarejestrowane zostały przypadki łamania przepisów i agresywnych, niebezpiecznych zachowań kierowców (np. nieprawidłowe zachowania wobec pieszych, niebezpieczne wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa).