Statystyka w praktyce – jak analiza danych kształtuje współczesny świat?

12 marca, 2025

prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział w Białymstoku, fot. Dariusz-Piekut/PB prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział w Białymstoku, fot. Dariusz-Piekut/PB

W ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej odbyło się III seminarium naukowe „Statystyka w praktyce”, współorganizowane przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Wydarzenie, które miało miejsce na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zgromadziło naukowców, studentów oraz ekspertów zajmujących się analizą danych i ich zastosowaniem w różnych dziedzinach życia.

Podczas seminarium poruszono szeroki wachlarz tematów – od jakości życia w miastach europejskich, przez zastosowanie statystyki w medycynie, aż po automatyzację podejmowania decyzji. Jak podkreśla prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział w Białymstoku, statystyka jest kluczowym narzędziem do analizy i podejmowania trafnych decyzji.

– Statystyka dostarcza nam narzędzi do przetwarzania ogromnych ilości danych, które są niezbędne do rozwoju nauki, gospodarki, medycyny czy zarządzania miastami. To klucz do zrozumienia świata wokół nas – mówi prof. Roszkowska​.

Miasta Europy oczami ich mieszkańców

Podczas wydarzenia profesor Roszkowska przedstawiła wyniki badań dotyczących jakości życia w miastach europejskich, opartych na ankietach przeprowadzonych przez Komisję Europejską. – Wyniki badań pokazują, że mieszkańcy mniejszych miast są często bardziej zadowoleni z jakości życia niż mieszkańcy wielkich metropolii. Co ciekawe, poziom życia nie jest jednolity nawet w obrębie jednego kraju – w każdej aglomeracji mogą istnieć znaczące różnice w ocenie warunków bytowych – wyjaśnia prof. Roszkowska​.

Białystok, jako jedno z badanych miast, wypadł bardzo dobrze – mieszkańcy wysoko oceniają jakość powietrza, akustykę oraz ogólny komfort życia.

Automatyzacja podejmowania decyzji dzięki statystyce

Statystyka wkracza również do świata nowych technologii i programowania. Piotr Mariusz Kozikowski, student matematyki stosowanej na Politechnice Białostockiej, zaprezentował temat „Automatyzacja procesu wspomagania decyzji”. – Każdego dnia podejmujemy mnóstwo decyzji. Dzięki narzędziom statystycznym i programowaniu możemy uprościć ten proces, tworząc aplikacje, które pomagają analizować dane i wyciągać wnioski w sposób szybki i obiektywny – podkreśla Kozikowski​.

Statystyka i medycyna – nowe możliwości analizy danych

Seminarium pokazało również, jak statystyka wspiera rozwój medycyny. Jak zaznaczył Robert Milewski z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej UMB, gromadzenie i analiza danych jest kluczowa dla postępu w diagnostyce i leczeniu pacjentów. – Medycyna przyszłości opiera się na analizie dużych zbiorów danych. Dzięki metodom biostatystycznym możemy przewidywać ryzyko chorób, wdrażać skuteczniejsze terapie i poprawiać jakość leczenia – tłumaczy Milewski​.

Współpraca uczelni i instytucji statystycznych

Organizatorzy seminarium podkreślali, że statystyka nie może funkcjonować w oderwaniu od praktyki. Urząd Statystyczny w Białymstoku oraz naukowcy z uczelni wyższych w regionie współpracują w zakresie badań, dostarczając cennych danych do analiz społeczno-gospodarczych. – To wydarzenie ma na celu promowanie statystyki jako nauki, która jest niezwykle użyteczna w życiu codziennym. Chcemy pokazać, jak dane mogą być wykorzystywane do podejmowania świadomych decyzji – zarówno na poziomie państwowym, jak i w codziennym życiu obywateli – zaznacza dr hab. Dorota Wyszkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku. (AJ, PC, pb.edu.pl)

