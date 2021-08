Stasiuk, Hugo-Bader, Kasdepke. 6 dni z festiwalem literackim „Patrząc na Wschód”

Sierpień 9, 2021

źródło: patrzacnawschod.pl źródło: patrzacnawschod.pl

Warsztaty, spotkania autorskie z pisarzami i podróżnikami, do tego pokazy slajdów, czy spacery. W sumie blisko 50 wydarzeń zaplanowano w ramach festiwalu literackiego „Patrząc na Wschód”. Siódma już edycja imprezy, odbywającej się w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą, rozpocznie się we wtorek (10.08) i potrwa 6 dni.

– Idea festiwalu jest prosta: chodzi o to, aby zaprosić ludzi w zupełnie inne dekoracje niż są w nich na co dzień. Jeżeli ktoś lubi połączyć przyjemne z pożytecznym, aktywny wypoczynek ze spotkaniami z pisarzami, z którymi jest mu po drodze, to nie ma lepszego miejsca na to niż Suwalszczyzna. Tu jest wszystko: są kajaki, jest rzeka, są jeziora, rowery, więc można w ciągu dnia spędzić aktywnie ten czas, a po południu przyjść na podwórko do Piotra Malczewskiego, by uczestniczyć w festiwalu – mówi organizator wydarzenia, Piotr Brysacz.

Wśród zaproszonych w tym roku gości są m.in. Andrzej Stasiuk, Jacek Hugo-Bader, Grzegorz Kasdepke, Zofia Piłasiewicz czy Adam Wajrak i Adam Zbyryt. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest tutaj. Wstęp na większość festiwalowych wydarzeń jest bezpłatny. (mt)

O 7. edycji festiwalu „Patrząc na Wschód” opowiada jego organizator, Piotr Brysacz.