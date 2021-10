Startuje Art Weekend. Na początek Siksa ze spektaklem „O czynach niszczących opowieść”

Wrzesień 30, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Spektakl „O czynach niszczących opowieść” w reżyserii Siksy otworzy drugą edycją festiwalu Art Weekend w Białymstoku. Trzydniowe wydarzenie rozpocznie się w najbliższy piątek (01.10).

– Siksa, czyli duet Alex Freiheit i Piotr Buratyński wraca do Białegostoku. Byli już u nas niejednokrotnie, m.in. przez nas zapraszani. Siksa po raz pierwszy wraca z pełnoprawnym spektaklem teatralnym. Siksa już nie będzie tak buntownicza i tak krzykliwa, do czego przywykliśmy przy różnych wydarzeniach, które prezentowała w Białymstoku. Tym razem pokaże nam się w wersji intymniej, spokojniejszej, pogodzonej ze sobą – mówi koordynatorka festiwalu Katarzyna Kruszewska.

Spektakl „O czynach niszczących opowieść” będzie można zobaczyć w najbliższy piątek (01.10) o 19.00 w kinie Forum.

Jaki ten świat jest mały. I bardzo, bardzo zły. Na westernowym padoku w ostatecznym starciu stają naprzeciw siebie dwie kowbojki. Walczą raczej o opowieść, niż ze sobą nawzajem. Wiedzą, że nikt nie będzie patrzył na niuanse tego spotkania, tylko jak to zwykle bywa – na jego zakończenie. To dlatego wpuszczają widza tam, gdzie nie ma czasu na rozpamiętywanie przeszłości i ustanawianie nowych porządków – liczy się tylko to spotkanie. W końcu. Czy konfrontacja ta musi być na tyle niezwykła, by sięgać po konwencję, western, robić do niego kostiumy, scenografię, choreografię? A co, jeśli już na wszystko jest za późno, a liczą się tylko zwyczajne tete-a-tete, na które często się spóźniamy? Może warto opowiadać sobie po prostu bajki: “Żyły sobie dwa niedopałki. Żyły zgodnie z filozofią, że na złe wieści nigdy nie jest za późno. Pojawiały się więc właśnie wtedy, niczym dwa konie brodzące w błocie”. Rewolwerami władają: Magda Dubrowska, Alex Freiheit, Anna Steller, Martyna Konieczny, Piotr Buratyński, Tomasz Armada, Konstanty Usenko – czytamy w opisie sztuki.

W tegorocznym programie Art Weekendu znalazły się nie tylko przedstawienia teatralne, ale również taneczne. Zaplanowano też koncert. W Kinie Forum zagra Baasch. Szczegółowy harmonogram wydarzenia dostępny jest tutaj. (mt)