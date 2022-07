Starsza białostoczanka oddała 100 tyś. zł oszustom

Lipiec 20, 2022

źródło:pixabay.com źródło:pixabay.com

100 tyś. zł straciła 80-letnia białostoczanka, która podła ofiarą oszustów.

Obca kobieta dzwoniąc do seniorki podała się za jej córkę i poinformowała, że musi szybko spłacić zadłużenie w banku. Mąż seniorki miał wątpliwości, więc udał się do domu córki, aby sprawdzić sytuację. Następnie do mieszkania małżeństwa zgłosił się mężczyzna po odbiór pieniędzy. 80-latka przekazała mu gotówkę będąc w przekonaniu, że pomaga ‚córce’.

Policja przypomina aby nie oddawać pieniędzy obcym osobom. Funkcjonariusze nie dzwonią i nie proszą o przekazywanie gotówki. (hk)