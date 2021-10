Stanisław Derehajło nie jest wicemarszałkiem województwa podlaskiego

Październik 18, 2021

Sejmik odwołał Stanisława Derehajłę z funkcji wicemarszałka województwa podlaskiego. Nie wybrano jednak jego zastępcy, którym miał być Sebastian Łukaszewicz z Solidarnej Polski.

Wicemarszałek Drehajło został zdymisjonowany na nadzwyczajnej sesji, która została zwołana na wniosek ośmiu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiciele PiS- u domagali się zmian w zarządzie województwa.

To konsekwencja odejścia w sierpniu z rządowej koalicji Porozumienia, którego wiceprezesem jest Stanisław Derehajło.

Marszałek Artur Kosicki uzasadniając wniosek, mówił:

– Stanisław Derehajło został po wyborach samorządowych w 2018 r. rekomendowany do objęcia funkcji wicemarszałka przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy w Sejmiku Województwa Podlaskiego. Ze względu na działalność polityczną Stanisława Derehajły, stojącą w opozycji do priorytetów programowych, na które oddali głos wyborcy Zjednoczonej Prawicy, klub radnych wycofuje swoją rekomendację i wnosi o odwołanie go z funkcji wicemarszałka.

Za poparciem tego wniosku głosowało 15 radnych, 14 było przeciw. (ea)