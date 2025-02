Stal Mielec – Jagiellonia Białystok w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy

6 lutego, 2025

Trening przed meczem ze Stalą Mielec. Źródło: Jagiellonia

Już w piątek (7 lutego) Jagiellonia Białystok rozegra swój drugi ligowy mecz w 2025 roku. Po imponującym zwycięstwie nad Radomiakiem Radom, Żółto-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Stalą Mielec. Spotkanie zaplanowano na godzinę 18:00.

Pewna wygrana w pierwszym meczu roku

Jagiellonia rozpoczęła rundę wiosenną z wysokiego C. W meczu przeciwko Radomiakowi Radom podopieczni Adriana Siemieńca zaprezentowali znakomitą skuteczność, pokonując rywali aż 5:0. Był to pokaz siły drużyny, która w tym sezonie aspiruje do najwyższych lokat w PKO BP Ekstraklasie.

Poza wysoką wygraną, białostoczanie uniknęli także poważniejszych problemów dyscyplinarnych. Sędzia Szymon Marciniak pokazał jedynie dwie żółte kartki – po jednej dla każdej drużyny. W Jagiellonii upomniany został Mateusz Skrzypczak, dla którego było to dopiero drugie napomnienie w sezonie. Oznacza to, że wszyscy zawodnicy „Jagi” będą do dyspozycji sztabu szkoleniowego na mecz w Mielcu.

Stal Mielec – wymagający rywal na własnym terenie

Choć Jagiellonia znajduje się w świetnej formie, Stal Mielec nie będzie łatwym przeciwnikiem. Drużyna z Podkarpacia na własnym stadionie potrafi sprawiać trudności nawet najmocniejszym rywalom. W obecnym sezonie Stal zdobywa cenne punkty u siebie, bazując na solidnej defensywie oraz skutecznej grze w kontrataku.

Jagiellonia będzie chciała potwierdzić swoją dobrą dyspozycję i kontynuować zwycięską passę. Kibice liczą na kolejny ofensywny popis i utrzymanie czołowej pozycji w ligowej tabeli.

Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00, a kibice będą mogli śledzić transmisję w telewizji oraz online. Czy Żółto-Czerwoni pójdą za ciosem i sięgną po kolejne trzy punkty? Przekonamy się już w piątkowy wieczór!

(pc)