Stadion Miejski ma system doświetlania murawy. Dzięki temu ma być w dobrym stanie

Luty 17, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Spółka Stadion Miejski kupiła specjalistyczny system doświetlania murawy.

Przy polskim systemie rozgrywek posiadanie takiego urządzenia jest niezbędne, aby trawa była w dobrym stanie. Intensywne użytkowanie oraz zimowe miesiące wpływają na konieczność prowadzenia dodatkowych działań pielęgnacyjnych. Dlatego spółka zainwestowała w lampy sodowe.

– Podgrzewamy murawę z wyprzedzeniem, ale także staramy się dogrzewać ją promieniami UV za pomocą nowego systemu, których zimą jest niewiele. W szczególności doświetlamy tę część od ul. Ciołkowskiego, gdzie jest więcej cienia. I to jest kluczem dla tego systemu, wzmacnia on przede wszystkim korzenie, wzmacnia źdźbło. To nie jest tak, że trawa szybko rośnie, to są elementy, których nie widzimy z zewnątrz, ale widzimy ich efekty – wyjaśniał prezes Stadionu Miejskiego Adam Popławski.

Cały zestaw jednorazowo może maksymalnie doświetlić obszar ok 480 m2.

System doświetlenia kosztował 370 tys. zł.(ea/mc)