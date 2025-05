Śródmiejskie mokradła – niezwykła ostoja dzikiego życia w Białymstoku. Opowiada dr inż. Dan Wołkowycki

26 maja, 2025

Podmokłe tereny w okolicach Stawów Dojlidzkich to wyjątkowo cenna ostoja przyrody, miejsce życia licznych gatunków roślin, ptaków i płazów, fot. A. Jakuć Podmokłe tereny w okolicach Stawów Dojlidzkich to wyjątkowo cenna ostoja przyrody, miejsce życia licznych gatunków roślin, ptaków i płazów, fot. A. Jakuć

Nie każdy białostoczanin wie, że dzika przyroda miasta to nie tylko lasy. Jak się okazuje, w granicach Białegostoku istnieją także cenne, choć niedoceniane mokradła. O niezwykłej roli tych podmokłych ekosystemów opowiadał w audycji „Dziki punkt widzenia” w Radiu AKADERA dr inż. Dan Wołkowycki.

Najważniejszym tego typu obszarem w Białymstoku są stawy dojlidzkie. – Większość mieszkańców zna tylko popularny staw plażowy, ale prawdziwy skarb kryje się dalej, w szuwarach, trzcinowiskach i turzycowiskach na wschód od niego – podkreśla dr Wołkowycki. To właśnie tam możemy spotkać różnorodne gatunki ptaków wodno-błotnych, które wybierają stawy jako miejsce lęgowe oraz punkt wypoczynkowy podczas jesiennych migracji. Są to m.in. perkozy dwuczube, rdzawoszyje, zauszniki, perkozki, czciniaki, czeczotki oraz rzadkie remizy, których niezwykłe gniazda przypominają zawieszone na gałązkach puszyste rękawiczki.

Jednak mokradła to nie tylko ptaki. To również ważne miejsca rozrodu dla płazów: żab, ropuch, traszek. – Niestety, ze względu na brak zimowych opadów śniegu, tegoroczny sezon rozrodczy będzie bardzo słaby. Wody w Olsach Dojlidzkich jest zdecydowanie mniej, co negatywnie odbija się na populacjach tych zwierząt – zauważa ekspert.

Dr Wołkowycki przypomina także o obecności bobrów, które od kilkunastu lat zadomowiły się w mieście. Bobry, wykorzystując korytarze ekologiczne takie jak dolina rzeki Białej i jej dopływów, przemieszczają się nawet do samego centrum miasta. Ich działalność widać na przykład nad Białką, Dolistówką czy Bażantarką.

Mokradła, choć cenne przyrodniczo, są wyjątkowo wrażliwe na działalność człowieka. Zabudowa, odwadnianie i zasypywanie takich miejsc powoduje ich stopniowe zanikanie. – Te obszary to naturalne magazyny wody, chroniące miasto przed podtopieniami. Dodatkowo schładzają i przewietrzają powietrze, co ma kluczowe znaczenie w coraz gorętszych latach – tłumaczy dr Wołkowycki, apelując jednocześnie o ich ochronę.

Mokradła śródmiejskie to nie tylko przyrodnicza ciekawostka, ale przede wszystkim niezbędna infrastruktura zielona miasta. Cieszmy się nimi i dbajmy, by mogły służyć nam jak najdłużej. (AJ)

Posłuchaj o śródmiejskich mokradłach w audycji „Dziki punkt widzenia”.

Czytaj także:

Między drzewami, czyli co skrywają białostockie lasy? Opowiada dr inż. Dan Wołkowycki