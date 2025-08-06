Home Wiadomości Środek sezonu i… wysokie ceny. Białostoczanie narzekają na ceny warzyw i owoców

Wiadomości

6 sierpnia, 2025

Środek sezonu i… wysokie ceny. Białostoczanie narzekają na ceny warzyw i owoców

Fot. A. Topczewska
Pomimo, że inflacja spadła względem zeszłego roku, a teraz mamy środek sezonu, to wielu konsumentów uważa, że ceny w warzywniakach są wysokie. 

 

Przeciętny Polak zjada rocznie około 110 kg warzyw i owoców, latem ta konsumpcja często rośnie – nie tylko z powodu większej dostępności świeżych produktów, ale również dlatego że wiele osób przygotowuje domowe przetwory na zimę.

– Jest drogo, jeżeli taka nektarynka kosztuje 14-15 zł, to trudno sobie pozwolić na taki owoc. Malina bardzo podrożała i pomidor podrożał, bo można było w ubiegłym roku kupić za 3-4 zł, a w tym nie kupisz taniej jak 6 zł, a przeważnie jest to ponad 7. Jagody są drogie, ale wszystkie owoce z drzew są najdroższe. Jabłka są bardzo drogie. Szczególnie truskawki były drogie. Ogórki poszły w górę, ziemniaki. Jabłka kosztują 10 zł prawie, to bardzo drogo. Zawsze tak było, warzywa muszą kosztować – mówią białostoczanie na jednym z lokalnych rynków. 

Chociaż ceny produktów spożywczych, w tym ceny warzyw i owoców, od miesięcy budzą emocję, to mieszkańcy Białegostoku chętnie odwiedzają lokalne targowiska i bazary. (ms)

 

Co białostoczanie sądzą o cenach warzyw i owoców:

Najnowsze wiadomości
Ludzie siedzą przy stole na podwórku.
Zbliża się III Międzynarodo ... więcej
Na zdjęciu widzimy konferencję prasową zorganizowaną przed nowo otwartą tężnią solankową. Obiekt znajduje się w zielonym otoczeniu – najprawdopodobniej w parku miejskim. Przed mikrofonami przemawiają przedstawiciele lokalnych władz i organizatorzy projektu.
Nowa tężnia solna w Parku Pl ... więcej
Środek sezonu i… wysoki ... więcej
Biegaczki na stadionie.
Sportowe emocje na najwyższym ... więcej
Dwóch celników przy kartonach.
Kontrabanda z papierosami zami ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.