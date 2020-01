„Środa z profilaktyką”. NFZ namawiał kobiety do badań

Styczeń 22, 2020

fot. Natalia Galicz fot. Natalia Galicz

„Jesteś dla mnie ważna! Zbadaj się!” – pod tym hasłem w ramach „Środy z Profilaktyką” podlaski NFZ wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Onkologii w Białymstoku i Stowarzyszeniem Eurydyki zachęcał kobiety do wykonywania badań.

Akcja miała związek z trwającym właśnie Europejskim Tygodniem Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Nowotwór ten dotyczy blisko 1,5 miliona kobiet na całym świecie. Tylko w Polsce, 3-3,5 tys. pacjentek rocznie słyszy diagnozę Rak Szyjki Macicy – z czego 2 tys. z nich umiera.

– To olbrzymia liczba w XXI wieku. Statystycznie 5 kobiet dziennie umiera na raka szyjki macicy. Działania profilaktyczne to działania, które mają z populacji pozornie zdrowej wynaleźć osoby chore. Ale my nie chcemy szukać raka szyjki macicy, my chcemy szukać pacjentki jeszcze krok wcześniej, tj. ze stanami przednowotworowymi – mówi dr Paweł Knapp – ginekolog, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Onkologii USK.

Cytologia trwa tylko kilka minut, jest bezbolesna i nie trzeba mieć na nią skierowania. Badanie to można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, mającym kontrakt z NFZ – w województwie podlaskim są 63 takie gabinety. Mimo to zgłaszalność na badania cytologiczne jest niska, nie sięga 25 procent.

– Frekwencja ciągle jest znikoma, a na przykład w krajach skandynawskich pacjentki na płatne badania profilaktyczne jeżdżą po 150 km. Duże jest tutaj pole do działania jeśli chodzi o podnoszenie świadomości pań, całego społeczeństwa. Od 25 roku życia przynajmniej raz na trzy lata trzeba wykonać badanie cytologiczne – przyznaje dr Marzena Juczewska, z-ca dyrektora ds. medycznych podlaskiego NFZ.

O tym, że warto się badać przekonywała też Kira Mroczkowska, prezes Stowarzyszenia Eurydyki, u której wykryto raka szyjki macicy.

-Trzeba pójść do ginekologa, rozebrać się, i myślę, że to dużo hamuje kobiety przez zrobieniem badania cytologicznego. Aczkolwiek bardzo zachęcam do wykonania tego badania. Ja sama zrobiłam 13 lat temu takie badanie, gdzie wykryto raka szyjki macicy we wczesnym stadium. 13 lat czuję się dobrze, myślę, że jestem zdrowa – mówiła Mroczkowska.

Badania profilaktyczne mogą uratować życie. Wczesne wykrycie nowotworu daje 95% szans na jego całkowite wyleczenie. (mt/mc)