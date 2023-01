Srebro i brąz dla białostoczan na Mistrzostwach Europy w Short Tracku w Gdańsku

Styczeń 16, 2023

źródło: Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego źródło: Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego

Zawodnicy Łyżwiarskiego Klubu Sportowego „Juvenia” Białystok zdobyli podwójny sukces na Mistrzostwach Europy w Short Tracku w Gdańsku.

Natalia Maliszewska została wicemistrzynią Europy na dystansie 500 metrów. To drugi srebrny medal Maliszewskiej na Mistrzostwach Europy na tym dystansie, pierwszy wywalczyła dwa lata temu. Białostoczanka jest również srebrną medalistką Mistrzostw Świata z 2018 roku.

Drugi sukces białostoczan to brązowy medal w sztafecie mężczyzn na 5000 metrów. Wywalczyło go czterech sportowców: Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Paweł Adamski i Diané Sellier. To pierwszy taki medal w historii. (hk)