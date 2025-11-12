Home Wiadomości Spotkanie z Dyrektor BPNT Anną Daszutą-Zalewską w Politechnice Białostockiej – o innowacjach, startupach i przedsiębiorczości kobiet

Wiadomości

12 listopada, 2025

Spotkanie z Dyrektor BPNT Anną Daszutą-Zalewską w Politechnice Białostockiej – o innowacjach, startupach i przedsiębiorczości kobiet

Anna Daszuta-Zalewska na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Anna Daszuta-Zalewska fot. Paweł Cybulski
Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie odbyło się spotkanie studentów z Anną Daszutą-Zalewską, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (BPNT), uczestniczyło w nim liczne grono młodych ludzi zainteresowanych tematyką innowacji, przedsiębiorczości i rozwoju nowoczesnych technologii. Spotkanie zorganizowano w ramach działań Wydziału, których celem jest zbliżenie świata nauki i biznesu oraz inspirowanie studentów do tworzenia własnych projektów i startupów.

fot.-Pawel-Cybulski-2

Zdjęcie 1 z 8

🎧 Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Anną Daszutą-Zalewską – Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego:

BPNT – serce innowacji w regionie

Podczas wystąpienia Anna Daszuta-Zalewska przedstawiła działalność Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego – jednej z kluczowych instytucji wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim. Park, działający od ponad dekady, tworzy przestrzeń dla startupów i firm technologicznych, oferując wsparcie doradcze, infrastrukturalne i finansowe.

Jak pozyskać środki na innowacje?

Jednym z głównych punktów spotkania były praktyczne wskazówki dotyczące pozyskiwania środków na działalność innowacyjną. Dyrektor BPNT podzieliła się wiedzą o dostępnych programach grantowych i możliwościach finansowania projektów z funduszy europejskich i krajowych, zachęcając studentów do aktywnego korzystania z tych narzędzi.

Przedsiębiorczość kobiet – inspiracja i motywacja

Ważnym elementem wystąpienia była również dyskusja o roli kobiet w biznesie i technologii. Jak podkreśliła Anna Daszuta-Zalewska, coraz więcej kobiet odważnie wchodzi do świata innowacji, zarządza firmami i tworzy własne startupy. Ich determinacja i kreatywność stają się inspiracją dla kolejnych pokoleń młodych liderek.

Spotkanie zakończyło się sesją pytań od studentów, którzy z dużym zainteresowaniem rozmawiali o możliwościach współpracy z BPNT oraz rozwoju kariery w sektorze innowacji.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Anna Daszuta-Zalewska na Wydziale Inżynierii Zarządzania.
Spotkanie z Dyrektor BPNT Ann ... więcej
Małe żubrzyce w Białowieskim Parku Narodowym leżą na trawie
Konkurs na imiona dla żubrów ... więcej
Biznes, neuronauka i AI – o ... więcej
Tłum biegaczy w biało-czerwonych koszulkach i czapkach gromadzi się na starcie przy Alei Piłsudskiego w Białymstoku.
Białystok na sportowo święt ... więcej
Dziewczynki trzymają transparent z napisem Światowy Dzień Wcześniaka, za nimi dzieci trzymają fioletowe balony
Zbiórka dla najmłodszych woj ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.