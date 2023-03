29 marca, 2023

Klub Fama, fot. Patrycja Roman Klub Fama, fot. Patrycja Roman

W piątek (31.03) o 18:00 w Famie odbędzie się spotkanie z autorami nominowanymi do 32. Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego.

O Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku powalczy sześć książek. Do nagrody literackiej w kategorii „Najlepsza książka roku” nominowano: „Uczulenia” Pawła Gorszewskiego i „Żywe linie nowe usta” Marcina Mokrego.

Paweł Gorszewski: „Uczulenia”

Wydawnictwo Forma, Szczecin 2022

Paweł Gorszewski (ur. w 1980 r. w Białymstoku) – pedagog, logopeda. Mieszka w Białymstoku. Laureat Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli Animatorów Kultury (2012); stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku (2009, 2022). Publikował m.in. w: „Bluszczu”, „Czasie Kultury”, „Ekspresie Białostockim” i almanachu „Epea”. Wydał zbiory opowiadań: „Szelest szarości” (2004) „Niecierpiące zwłoki” (FORMA 2009) i tom poetycki „Uczulenia” (FLiHB / FORMA 2022). Jego opowiadania znalazły się w antologiach współczesnych polskich opowiadań „2011” (FORMA 2011), „2014” (FORMA 2014) i „2017” (FORMA 2017).

Marcin Mokry: „Żywe linie nowe usta”

Biuro Literackie, Kołobrzeg 2022

Marcin Mokry (ur. w 1980 roku w Gliwicach). Zadebiutował w 2017 roku tomem „czytanie. Pisma”. W 2019 roku wydał nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia poemat „Świergot”, który zdobył także nagrodę w konkursie Polish Graphic Design Awards w kategorii Beletrystyka, publicystyka, reportaż (2020). Od 2019 roku realizuje wspólnie z Karoliną Wiśniewską projekt kulturalno-społeczny „Dings”.

Z kolei w kategorii „Najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku” nominowano zaś: „Right into pod tramwaj” Anouk Herman, „streszczenie pieśni” Julka Rosińskiego, „Święta pracy” Jakuba Sęczyka i „Oprawę skórzaną” Pawła Stasiewicza.

Anouk Herman: „Right into pod tramwaj”

Instytut Literatury, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź – Kraków 2022

Anouk Herman (ur. w 1998 r.). Debiutował publikacją w antologii Nowego Dokumentu Tekstowego 2021 „Pragnienie”. Mieszka w Katowicach. Laureat wyróżnienia w konkursie Podaj Frazę zorganizowanego przez Instytut Literatury w Krakowie.

Julek Rosiński: „streszczenie pieśni”

Biuro Literackie, Kołobrzeg 2022

Julek Rosiński (ur. w 2001 r.) Pisze wiersze. Laureat 14. edycji Połowu oraz konkursu „Wiersze i opowiadania doraźne 2020”. Publikował w „Dwutygodniku”, „Wizjach”, „Małym Formacie”, „Wakacie”, „Kontencie”, „Stonerze Polskim”, „Rzyradorze”, „8. Arkuszu Odry”. W 2022 roku nakładem Biura Literackiego ukaże się jego pierwsza książka poetycka. Właśnie wprowadził się na warszawski Tarchomin.

Jakub Sęczyk: „Święta pracy”

Instytut Literatury, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź – Kraków 2022

Jakub Sęczyk (ur. w 1993 r.) Teksty poetyckie i krytyczne publikował m.in. w „Odrze”, „Kontencie”, „Stonerze Polskim”, „Nowym Napisie”, „Wizjach”, „Drobiazgach”, „Czasie Literatury”, „biBLiotece” i „Tlenie Literackim”. Debiutował w antologii „Połów. Poetyckie debiuty 2019” (Biuro Literackie, 2020). Laureat Nagrody Specjalnej w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina i IV Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Wolny elektron w inicjatywnie wydawniczej papierwdole.

Paweł Stasiewicz: „Oprawa skórzana”

Wydawnictwo papierwdole, Ligota Mała 2022, K.I.T Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2022

Paweł Stasiewicz jest nie tylko poetą, ale także docenianym artystą wizualnym. Swoje prace pokazywał m. in. w konnektor – Forum für Künste (Niemcy) czy fofa Gallery (Kanada). Brał udział w festiwalach m. in. w códec – Festival de Vídeo Y Creaciones Sonoras (Meksyk) czy videomedeja – Museum of Contemporary Art of Vojvodina (Serbia). Zdobył Szpilman Award 2014 (Berlin), a za film „No signal” otrzymał Minute Trophy Award (Brazylia). Związany z Żyrardowem.

Wstęp na spotkanie z autorami jest wolny. (mt)