Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych

18 grudnia, 2023

Mat. org. Mat. org.

Podlaski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w najbliższą środę (20.12) organizuje spotkanie wigilijne dla samotnych białostoczan.

Statystyki pokazują, że większa część osób po 60 roku życia to ludzie mieszkający w gospodarstwach jednoosobowych, dlatego na symboliczny opłatek PCK zaprasza szczególnie osoby samotne i seniorów.

– Chcielibyśmy by w tym magicznym czasie najpiękniejszym w roku każdy mógł zaznać takiej rodzinnej o przyjaznej atmosfery, aby nikt nie był samotny – mówi Ewelina Sadowska-Dubicka z PCK w Białymstoku. – Stołu będą zastawione tradycyjnymi wigilijnymi potrawami. Oczywiście nie zabraknie postnej kapusty, pierogów, ryby po grecku czy makowca. Na każdego będzie też czekał jakiś słodki upominek.

Spotkanie rozpocznie się o 14.00 w siedzibie PCK przy ul. Warszawskiej w Białymstoku. Później odbędzie się wspólny spacer na Rynek Kościuszki, gdzie od 16.00 będzie czekać na białostoczan słynna ciężarówka Coca-Coli, która w tym roku sponsoruje świąteczne działania PCK.

Ponad to cały czas zbierane są produkty żywnościowe, z których będą przygotowane paczki dla najbardziej potrzebujących osób. Produkty z długim terminem do spożycia można dostarczyć do siedziby PCK. Podlaski oddział prowadzi też internetową zbiórkę środków na ten cel. (hk)