„Spotkanie pod Schodkami”. Studenci UMB wznawiają działalność klubu CoNieCo

Listopad 4, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Po półtorarocznej, pandemicznej przerwie swoją działalność wznawia Klub Studencki CoNieCo. Już w najbliższy piątek (05.11) o 20.00 studenci Medyka zapraszają na „Spotkanie pod Schodkami”.

To okazja do zaprezentowania swojego talentu i poznania innych osób.

– Przez tak długi czas byliśmy w lockdownie i nie mieliśmy możliwości spotykania się. Teraz jest doskonały moment, by to zrobić. „Spotkanie pod Schodkami” ma same plusy; możemy na nim pokazać siebie innym, przezwyciężyć strach, poznać nowych ludzi i przede wszystkim możemy dobrze się bawić. Zapraszamy każdego, kto chce siebie pokazać innym, kto chce zmierzyć się z sobą samym – mówi studentka UMB Monika Amielan.

Piątkowe „Spotkanie pod Schodkami” to pierwsze działanie klubu od wybuchu pandemii.

– Przez ostatnie półtora roku byliśmy zamknięci. Wszyscy bardzo to przeżywaliśmy. Jak już się spotkaliśmy w tym roku akademickim, to po prostu było jedno wielkie szczęście. Teraz organizujemy „Spotkanie pod Schodkami”, ale w planach mamy kolejne działania: „Schodki”, „PKS – Przegląd Kapel Studenckich”, Przegląd Kabaretów „Dzięcioł”. Wszystko to jednak zależy od sytuacji epidemiologicznej – dodaje studentka UMB Katarzyna Kotarska.

Klub studencki „CoNieCo” jest jedną z najstarszych organizacji działających przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Narodził się w 1958, czyli zaledwie 8 lat po założeniu uczelni. (mt)