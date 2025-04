Spotkanie autorskie z profesorem Aleksandrem Kirylukiem – opowieść o Nowokorninie i duchowym dziedzictwie Podlasia

22 kwietnia, 2025

„Nowokornino. Wieś u źródeł Łoknicy” – tak zatytułowana jest monografia autorstwa prof. Aleksandra Kiryluka z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, która od momentu publikacji cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Z okazji zbliżającej się rocznicy wydania książki, już 25 kwietnia 2025 roku odbędzie się spotkanie autorskie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z prof. Aleksandrem Kirylukiem:

Podróż do korzeni – monografia z duszą

Publikacja prof. Kiryluka to nie tylko praca naukowa, ale również osobista podróż do miejsca, z którego autor się wywodzi. Jak sam przyznaje, właśnie dzięki temu mógł zgromadzić tak wiele danych i wniknąć głęboko w materię wsi. „Nowokornino. Wieś u źródeł Łoknicy” to kompleksowa opowieść o jednej z podlaskich miejscowości, wciąż noszącej w sobie elementy przeszłości.

– Nie było żadnych opracowań dotyczących tej wsi. Inne, często mniejsze miejscowości, miały już swoje monografie. Pomyślałem, że to trzeba nadrobić – mówi prof. Kiryluk.

Połączenie historii, demografii i duchowości

Choć autor z wykształcenia nie jest historykiem, to rozdziały o przeszłości wsi zostały starannie przygotowane i zweryfikowane przez specjalistę – regionalistę Dariusza Fionika. Monografia zawiera również bogaty materiał demograficzny z drugiej połowy XX wieku, oparty na dokumentach gminnych oraz relacjach mieszkańców.

Istotnym elementem książki jest również opis życia duchowego i budownictwa sakralnego, tak silnie obecnych w strukturze społecznej podlaskich wsi. To właśnie ten motyw przesądził o wyborze miejsca nadchodzącego spotkania autorskiego.

Spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku

Miłośnicy historii lokalnej, mieszkańcy Podlasia oraz osoby związane z regionem będą mieli okazję spotkać się z autorem już 25 kwietnia 2025 roku o godz. 17:00 w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Świętego Mikołaja w Białymstoku. Spotkanie będzie okazją nie tylko do wysłuchania opowieści prof. Kiryluka, ale również do zadania pytań i rozmowy o tym, co stanowi tożsamość wsi i ludzi w niej żyjących.

Co dalej? Nowa publikacja w przygotowaniu

Profesor Kiryluk nie zwalnia tempa. W planach ma kolejną książkę – tym razem poświęconą obrzędowości wiejskiej na Podlasiu. Jak zapowiada, będzie to analiza roku obrzędowego, obejmująca zarówno rytm prac agrarnych, jak i święta oraz wydarzenia społeczne i duchowe. Praca ma zawierać również osobiste wspomnienia i relacje autora.

Spotkanie autorskie z prof. Aleksandrem Kirylukiem – szczegóły:

📅 Data: 25 kwietnia 2025 (piątek)

🕔 Godzina: 17:00

📍 Miejsce: Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5

(pc)