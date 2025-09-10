Spotkanie autorskie z Arletą Żynel w Białymstoku – premiera książki „Podlaskie potrawy z dziczyzny”

10 września, 2025

W Białymstoku odbyło się spotkanie autorskie z Arletą Żynel, jedną z najbardziej rozpoznawalnych szefowych kuchni w regionie. Spotkanie zgromadziło miłośników kulinariów, lokalnych smaków oraz tradycji Podlasia. Okazją do spotkania była premiera książki „Podlaskie potrawy z dziczyzny”, która już wzbudza duże zainteresowanie czytelników i pasjonatów kuchni regionalnej.

Arleta Żynel – legenda podlaskiej kuchni

Arleta Żynel od lat promuje kuchnię Podlasia, ukazując jej bogactwo i różnorodność. W latach 80. i 90. prowadziła kultową restaurację Akcent w Białymstoku, znaną nie tylko mieszkańcom, ale i wielu znanym gościom ze świata kultury, polityki i sportu. Jej przepisy i kulinarne interpretacje mocno osadzone są w tradycji regionu, a jednocześnie otwierają się na współczesne potrzeby smakoszy.

Książka „Podlaskie potrawy z dziczyzny” – więcej niż przepisy

Nowa publikacja Arlety Żynel to coś więcej niż klasyczna książka kucharska. To podróż przez kulinarną historię Podlasia, mocno zakorzenioną w tradycji łowieckiej. Książka stanowi przewodnik po smakach, które od wieków kształtowały lokalną tożsamość.

